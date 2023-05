Stadio della Roma a Pietralata, Gualtieri: ‘I cantieri partiranno entro fine 2024’

La realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata è senz’altro uno dei principali obiettivi dell’amministrazione del primo cittadino Roberto Gualtieri. Arrivata la delibera di interesse pubblico, ieri Gualtieri – ospite a Mattino 5 – ha ipotizzato che i lavori per la realizzazione dello stadio a Pietralata possano iniziare “anche alle fine del 2024”. Se, dunque, tutto andrà nel verso desiderato, tra un anno e mezzo i cantieri potrebbero aprire. Ma non solo, il primo cittadino si è espresso anche rispetto alla discussa e sentita questione del termovalorizzatore.

I punti di forza del nuovo stadio della Roma a Pietralata Termovalorizzatore

Gualtieri ha poi indicato quelli che a suo avviso sono i punti di forza dell’intervento: “Faremo uno stadio senza cubature aggiuntive, senza soldi pubblici, che riqualificherà un’area per lo sport, con la ricucitura del quadrante in una zona dove ci sono infrastrutture. L’obiettivo è che sia pronto per il 2027, il centenario della Rom. Stiamo rispettando la tabella di marcia”. Ma non solo il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Un altro tema molto sentito è poi rappresentato dal termovalorizzatore rispetto al quale Gualtieri ha effettuato alcune precisazioni.

Il termovalorizzatore

In particolare, rispetto alle voci secondo le quali con l’arrivo nel Partito Democratico di Elly Schlein il sostegno interno si è indebolito Gualtieri ha sconfessato le indiscrezioni per le quali tra i dem stia crescendo il dissenso: “Questa ricostruzione è stata smentita. Il Pd ha votato in Parlamento per respingere una mozione M5S sul termovalorizzatore, quindi pieno supporto ad un’iniziativa che è giusta”. Invece, rispetto alla contrarietà espressa da Annalisa Corrado – Responsabile ambientale del Nazareno – il primo cittadino ha chiarito: “Ci sono opinioni legittime per il fatto che in alcune zone dove i termovalorizzatori sono stati fatti prima della differenziata ci sono situazioni di sovracapacità, ma a Roma e in tutto il Centrosud c’è una situazione opposta, c’è una sottocapacità. Noi abbiamo identificato una dimensione coerente con un livello molto alto di raccolta differenziata”.