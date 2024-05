Strade chiuse a Roma per l’arrivo del Giro d’Italia: a “rischio” anche due fermate Metro | Percorso e orari

Il Giro d’Italia arriva a Roma. La Capitale si prepara domenica 26 maggio ad accogliere la tappa conclusiva della corsa rosa: la viabilità subirà pertanto diversi cambiamenti e modifiche. E anche due fermate della Metropolitana potrebbero chiudere: ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Grande festa a Roma per l’arrivo dell’ultima tappa del giro d’Italia, giunto quest’anno all’edizione numero 107. Il ‘traguardo’ finale infatti è previsto nuovamente nella Capitale con un percorso a dir poco suggestivo che porterà i corridori a passare tra alcuni dei luoghi simbolo della città.

Per l’occasione la viabilità nelle aree interessate dal tracciato di gara sarà letteralmente stravolta: ciò comporterà la chiusura di alcune strade ma anche la possibile interdizione di due fermate della metropolitana. Atteso un ingente afflusso di persone, tra turisti, cittadini e appassionati. Vediamo dunque insieme tutte le informazioni utili.

Il giro d’Italia fa tappa a Roma: orari e percorso, le strade chiuse

Partiamo intanto dal percorso del Giro d’Italia attraverso le strade di Roma. La partenza intanto, è opportuno precisare, è prevista attorno alle 15.30 di domenica 26 maggio 2024 dal quartiere dell’Eur. L’arrivo sarà invece lungo via di San Gregorio. Di seguito il percorso completo della tappa conclusiva del giro d’Italia a Roma con tutte le strade che verranno interessate dal tracciato (scorri per scaricare la mappa completa):

“Viale Pasteur, viale dell’Astronomia, viale Beethoven, viale Europa, piazzale XXV Marzo, via Cristoforo Colombo, piazzale Cristoforo Colombo (Ostia), lungomare Lutazio Catulo, lungomare Duilio, via Cristoforo Colombo (direzione Roma), porta Ardeatina, largo Terme di Caracalla, piazzale di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina, lungotevere dei Fiorentini, via della Greca, via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza di Porta Capena, viale Baccelli, viale Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali (fonte: Roma Mobilità”.

Il tracciato di gara: passerella al mare, poi circuito in città

La tappa conclusiva del Giro d’Italia a Roma si svilupperà in due parti. La prima, di avvicinamento, sarà dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di arrivo raggiungendo quindi il litorale e poi Ostia. Dopodiché si ritornerà nella zona di partenza: a questo punto i corridori si cimenteranno nel circuito finale (di 8 giri) all’interno della Capitale. Si tratta di un percorso di 9.5 km sviluppato interamente lungo le vie cittadine, ampie e talvolta con alcuni spartitraffico.

Percorso giro d’Italia a Roma, scarica le immagini di grandi dimensioni. Clicca per visualizzare la mappa, poi seleziona “indietro” per tornare all’articolo

Quando scatteranno le chiusure: orari

Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione le prime modifiche al traffico e alla viabilità locale scatteranno a Roma già la sera del giorno precedente, sabato 25 maggio 2024. In particolare alle 20.00 verrà chiusa al traffico via del Circo Massimo, nel tratto e verso da viale Aventino a via della Greca.

Dopodiché, passata la mezzanotte (esattamente alle 0.30), entrerà in vigore la chiusura di via di San Gregorio. Dalle 4.00 di domenica, ancora, sarà interdetta al transito anche via del Circo Massimo nel tratto e verso da via della Greca a viale Aventino. Nell’arco della mattinata infine sono previsti eventi collaterali alla tappa del Giro, tra le 9,30 e le 14,30, che interesseranno sia il Centro che l’Eur. Nel corso del pomeriggio, a quel punto, partiranno le chiusure lungo il percorso di gara.

Metro chiuse a Roma per il giro d’Italia? L’ipotesi

Oltre alle strade potrebbero chiudere anche due fermate della Metropolitana. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale ma per il giorno della gara le forze dell’ordine potrebbero chiudere le stazioni Colosseo e Circo Massimo. Se così sarà per spostarsi lungo il percorso della Metro sono consigliate le fermate Piramide e Cavour.

Bus deviati

Oltre a questo, il trasporto pubblico dovrà fare i conti con la deviazione di numerose linee di superficie sia per ciò che riguarda Atac che per Roma TPL. Saranno in tutto una settantina i bus che osserveranno un percorso differente dal solito.

Atac

Per quanto riguarda le linee gestite da Atac (62 in tutto), queste ultime saranno deviate tra le prime ore di domenica, e sino alle ore 20.00. Questo l’elenco completo fornito da Roma Mobilità:

“016F, 062, 8, 23, 30, 31, 34, 44, 46, 60, 62, 63, 73, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 190F, 280, 492, 671, 708, 715, 716, 762, 766, 779F, 780, 781, 791, 792, 870, 881, 916F, H, C3, C7 e NMB. “.

Le linee dell’Eur e di Ostia – 700, 705, 706, 709, 712, 772, 014, 062, C13 – saranno invece deviate tra le ore 13.00 e le 17.00 sempre di domenica.

Sospese invece le seguenti linee:

“3L (dalle 6 alle 19,50); 40 (dalle 6,30 alle 19,40); 51 (da inizio servizio e sino alle 20); 64 (dalle 6 alle 19,50); 70 (dalle 6 alle 20); 160 (dalle 12 alle 17); 170 (dalle 6 alle 20); 628 (dalle 6 alle 20); 714 (dalle 13 alle 17); 06 (dalle 13 alle 16,40); 070 (dalle 13 alle 17)”.

Roma TPL

Per quanto riguarda Roma TPL saranno deviate o limitate, all’Eur e in Centro, anche le seguenti linee di bus durante la gara: