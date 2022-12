Strage di Roma, donati gli organi della quarta vittima Fabiana De Angelis, la famiglia: “Un atto d’amore”

Sono stati donati gli organi della quarta vittima della sparatoria a Roma, la 50enne Fabiana De Angelis. Il prelievo multiorgano è terminato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022. “Un gesto di solidarietà che restituisce speranza a tanti pazienti e per il quale la comunità del Sant’Andrea esprime sincera gratitudine alla famiglia, cui si rinnova il sentimento di profonda vicinanza“, è stato il commento rilasciato dall’Ospedale romano.

Chi era Fabiana De Angelis

La donna è la quarta vittima innocente della follia di Claudio Campiti, l’uomo che domenica mattina nel corso di una riunione condominiale ha aperto il fuoco contro diverse persone macchiandosi di una strage. L’ultima in ordine di tempo a perdere la vita è stata proprio la 50enne Fabiana De Angelis, Dottore Commercialista, deceduta ieri pomeriggio al Sant’Andrea a causa delle ferite riportate (la vittima era stata colpita al collo, ndr). La donna lascia il marito e i due figli adolescenti di soli 16 e 14 anni.

Le altre vittime della strage di Fidene

Le altre donne uccise da Campiti sono state Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano, ed Elisabetta Silenzi. La prima era la più anziana del gruppo: aveva 71 anni ed è l’unica tra le vittime a non avere figli. Nel consorzio teatro della strage era stata una delle prime a prendere casa, poi, dopo qualche tempo, era ritornata a Roma, e seppur pensionata, aveva continuato sempre a seguire le vicende di Valleverde. Elisabetta Silenzi invece aveva 55 anni. Nata a Roma, si era trasferita da qualche tempo ai Castelli Romani. Una vita tranquilla e felice, nonostante la separazione dal marito: aveva due splendide figlie. Dapprima il trasferimento ad Albano Laziale, poi ad Ariccia, la sua ultima residenza. Infine Nicoletta Golisano, amica anche della Premier Giorgia Meloni. Di professione dottore commercialista, 50 anni, era sposata e aveva un figlio.

Fabiana De Angelis, chi è la quarta vittima della strage di Roma: lascia marito e due figli

Le ultime news sulla posizione del killer Claudio Campiti

Stamani intanto, a distanza di tre giorni dalla follia omicida, il killer è comparso davanti al Giudice al quale però non ha voluto fornire alcuna dichiarazione. In tanti si aspettavano infatti una sua risposta davanti alle domande del Gip ma così non è stato considerando che Campiti ha deciso di non rispondere in merito ai punti cruciali della vicenda che gli vengono contestati. Al momento l’accusa pendente su di lui, lo ricordiamo, è quella dell’omicidio plurimo aggravato dalla premeditazione.