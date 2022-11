SuperCat show a Roma sabato 12 e domenica 13 novembre 2022: dove e orari della Mostra Felina

Supercat show a Roma. “Perché io so io e voi non siete… un gatto!”, uno slogan tanto originale quanto divertente quello di questa ennesima edizione di SuperCat Show 2022, la mostra felina internazionale che è alla sua 22esima edizione e che ha collezionato un successo dopo l’altro. Qualora non si fosse capito: è tutta, ma proprio tutta, dedicata ai gatti. Il magico evento si terrà nella giornata di sabato 12 novembre (ore 10.30-19.00) e domenica 13 novembre (ore 10.00-19.00) presso la Nuova Fiera di Roma. Due giorni all’insegna di sfilate, adozioni mostre, mercatini e spettacoli per bambini. Un evento enorme, sponsorizzato da sponsor Monge, e dai top sponsor Schesir, ProLife, Natural Trainer, Royal Canin, Farmina, Oasy e Visan.

Il programma: sabato 12, Flash mob del Musical Cats

Per la giornata di sabato 12 novembre, alle ore 11.30, al SuperCat Show, si terrà un grande Flash Mob con i “gatti” protagonisti del rinomatissimo musical Cats, il quale, lo ricordiamo, è pronto al debutto al Teatro Sistina per il 7 dicembre prossimo. Ma non è l’unico, perché ce ne saranno altri due di FlashMob, anche per la giornata di domenica 13 novembre: ore 12.00 e ore 14.45.

Sfilate, gatti in passerella e molto altro

Per bellezza, eleganza ed affluenza di esemplari, certamente si tratta dell’evento felino più importante di tutta Italia. A partire proprio dal primo giorno, sabato 12 novembre, alle ore 15.00 si esibiranno in passerella oltre 50 Sacri Birmania, e tra questi saranno proclamati i vincitori grazie al giudizio misurato di sette importanti giudici internazionali dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana). Tra le razze più in voga e ricercate, ci saranno poi anche i Bengal, simili a dei piccoli leopardi. Ma non solo: Abissini, Blu di Russia, British Longhair, Burmesi, Burmilla, Certosini, Devon Rex e tanti altri ancora. Non vi rimane che pazientare almeno fino a domani, poi potrete dare libero sfogo alla vostra curiosità.

Foto in copertina dal profilo Instagram di SuperCat Show