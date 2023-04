Supermercati aperti o chiusi a Roma e nel Lazio a Pasquetta 2023? Orari e info

I supermercati saranno aperti o chiusi a Roma e nel Lazio per Pasquetta? E’ questa una delle domandi più ricorrenti – e tra le più cliccate sul web – in questi giorni. Del resto, quando ci sono giornate di festa, capita sempre di dover ‘correre’ a comprare qualcosa che ci siamo proprio dimenticati. Non sempre però, come capita a Natale, a Santo Stefano o per il 1 gennaio e in generale per le altre festività, le strutture commerciali restano aperte. Tra questi il dubbio delle persone riguarda soprattutto i supermercati: vediamo dunque quelli che resteranno aperti in occasione della Pasquetta 2023.

Supermercati Roma e Provincia aperti a Pasquetta, lunedì 10 aprile 2023

Mentre il giorno di Pasqua quasi tutti i supermercati sono rimasti chiusi, tranne rare eccezioni (alcuni hanno aperto fino alle ore 13:00, raramente fino alle 20), nella giornata di oggi, Pasquetta, ci sono molti supermercati aperti. Vediamo allora quali attività resteranno aperte lunedì 10 aprile 2023, giorno di Pasquetta. Nel nostro elenco abbiamo considerato gli orari delle attività presenti, in questo caso i supermercati, all’interno dei maggiori centri commerciali di Roma e dintorni. Vi ricordiamo sempre di controllare direttamente contattando il punto vendita per eventuali cambiamenti. L’elenco verrà aggiornato in caso di modifiche o inserimento nuove attività.

Dima Shopping Center Bufalotta aperto a Pasquetta

Resterà aperto a Pasquetta il centro commerciale alla Bufalotta nell’omonima via al civico 548. A Pasqua il supermercato Carrefour resterà aperto con orario 8.00-21-00.

La Romanina chiuso a Pasqua e Pasquetta

Sabato 8 aprile il Centro sarà aperto dalle 9:30 alle 20 mentre Domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile il Centro resterà chiuso.

Roma Est

Chiuso a Pasqua, aperto invece a Pasquetta.

Cinecittà 2

Chiusi sia a Pasqua che a Pasquetta.

Parco da Vinci e The WoW side Center a Fiumicino Pasqua e Pasquetta

Per quanto riguarda il Da Vinci Domenica 9 Aprile (Pasqua) il centro sarà chiuso mentre Lunedì 10 Aprile (Pasquetta) sarà aperto dalle 10:00 alle 21:00. Per quanto riguarda il secondo, il nuovo The WoW side Center (ex Parco Leonardo), la struttura resterà chiusa a Pasqua mentre sarà aperta a Pasquetta.

Orari Maximo Pasqua e Pasquetta 2023, negozi aperti e chiusi

A Maximo supermercati chiusi il giorno di Pasqua, così come gli altri negozi e i ristoranti con questi ultimi tuttavia che potrebbero aprire. A Pasquetta invece l’orario osservato sarà quello dalle 8.00 alle 22.00.



Centro commerciale Sedici Pini (Pomezia) chiuso a Pasqua e Pasquetta 2023

A Pomezia invece il centro commerciale Sedici Pini resterà chiuso sia nel giorno di Pasqua, domenica 9 aprile 2023, che in quello di Pasquetta, lunedì 10. Pertanto anche il supermercato Coop non sarà aperto al pubblico, così come i restanti negozi.

Orario Parco 51 (Pomezia) Pasqua e Pasquetta 2023

Nell’altro centro commerciale di Pomezia, Parco 51, a Pasqua negozi chiusi mentre il giorno successivo la struttura sarà regolarmente aperta.

Centri commerciali aperti Pasqua e Pasquetta 2023 a Roma e nel Lazio: elenco negozi e orari

Vediamo adesso gli altri centri commerciali con i relativi orari osservati in occasione di Pasqua e Pasquetta. Castel Romano Desginer Outlet rimarrà chiuso domenica mentre sarà aperto lunedì, invece Porta di Roma non aprirà né il 9 né il 10 aprile 2023. Presso I Granai supermercato aperto ma soltanto lunedì per Pasquetta (il resto del centro sarà chiuso domenica e lunedì).

