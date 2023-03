Tamara Pisnoli, ex di De Rossi: ‘Mi dava 40mila euro al mese, ma non ho più niente’

Solo qualche giorno fa la ex di Daniele De Rossi, è stata condannata a 7 anni e due mesi per rapina, lesioni e tentata estorsione. Una condanna pesante quella pronunciata dal tribunale di Roma nei confronti di Tamara Pisnoli. Ma proprio intorno a questa figura nascono una serie di interrogativi, per cercare di capire meglio chi sia, cosa faccia per vivere… Domande alle quali la donna ha dato risposta nel primo interrogatorio avuto a dicembre del 2014, quello nel quale ha dovuto chiarire la sua posizione rispetto all’aggressione all’imprenditore Antonello Ieffi.

Il primo interrogatorio di Tamara Pisnoli

In quella circostanza la Pisnoli raccontò di esser l’ex moglie di De Rossi e di avere una bambina di 9 anni oltre ad essere la titolare di una società immobiliare. Chiarì anche di percepire 40mila euro mensili dall’ex marito. Una somma cospicua, insomma, che non giustificava la rapina e l’estorsione nei confronti dell’imprenditore. Ma l’allora indagata avrebbe risposto che si trovava senza soldi, perché sarebbe stata vittima di vari raggiri anche da parte di persone fidate. Insomma. nonostante le cospicue somme che avrebbe percepito, la donna sarebbe stata ‘indigente’…

La ex di de Rossi nega di essere coinvolta nell’aggressione a Ieffi

Tornando sull’aggressione a Ieffi e sulla richiesta di 150 mila euro come restituzione di 80mila euro, la Pisnoli avrebbe dichiarato ai magistrati inquirenti di aver sì incontrato l’imprenditore ma di non averlo aggredito o aver ordinato l’aggressione. Insomma non sembra abbia poi realmente chiarito la sua posizione in quel frangente, facendo probabilmente nascere solo altri dubbi negli inquirenti che, alla fine hanno ritenuto il coinvolgimento della Pisnoli nei capi di accusa che le venivano contestati. Tanto che solo qualche giorno fa è arrivato il pronunciamento di condanna a suo carico di ben 7 anni e due mesi di reclusione per la tentata estorsione, ma anche per le botte subite da Ieffi.