Telelaser Lazio, ondata di controlli nella settimana di Ferragosto: ecco dove saranno le postazioni autovelox

Non si fermano i controlli (anzi) su alcune delle principali arterie del Lazio. Anche in questa settimana di Ferragosto saranno diverse le postazioni mobili della Polizia Stradale presenti sulle strade. Si tratta di un importante deterrente per scoraggiare comportamenti scorretti alla guida, su tutti l’alta velocità, causa spesso di gravi incidenti stradali.

Del resto il bilancio, drammatico, dei sinistri – anche mortali – a nella Regione Lazio continua ad allungarsi: l’ultimo nel weekend a Ostia, dove un centauro di 61 anni è morto dopo essersi schiantato contro un guardrail nella notte tra sabato e domenica.

Autovelox Lazio, calendario postazioni fino al 20 agosto 2023

Già da venerdì scorso, 11 agosto 2023, la Polizia di Stato ha reso noto il calendario dei controlli ricomprendendo al suo interno anche l’elenco delle postazioni della settimana in corso, Ferragosto compreso. Controlli che, nei giorni scorsi, sono andati in scena ad esempio sulla SR/630 Ausonia a Latina, sull’Autostrada A/12 Roma – Civitavecchia e sull’A/24 nel tratto compreso tra il GRA e Castel Madama.

Ma dove saranno nei prossimi giorni? Questa settimana ad esempio, a differenza di quanto avvenuto in diverse occasioni a luglio, non sono previsti controlli né sulla Pontina, né sul Grande Raccordo Anulare (GRA); rientra nell’elenco, ma ormai è un dato fisso considerando la stagione estiva, ancora la Roma Civitavecchia, chiaramente una delle arterie cruciali per la viabilità da e per il mare. Di seguito l’elenco dei controlli fino a domenica 20 agosto 2023:

Lunedì 14/08/2023 – Strada Regionale SR/630 Ausonia (LT)

Mercoledì 16/08/2023 – Strada Statale SS/675 Umbro-Laziale (VT); Strada Regionale SR/630 Ausonia (LT)

Giovedì 17/08/2023 – Strada Statale SS/4 Salaria (RI)

Venerdì 18/08/2023 – Strada Provinciale SP/277 (FR)

Sabato 19/08/2023 – Autostrada A/24 tratto GRA/Castel Madama (RM)

Domenica 20/08/2023 – Autostrada A/12 Roma – Civitavecchia RM

