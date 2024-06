Telelaser Lazio, Polstrada in presidio mobile (anche) sul GRA: i controlli di questa settimana

Tornano i controlli anche questa settimana su strade e autostrade del Lazio. Tra le arterie attenzionate dalla Polizia Stradale ci sarà anche il Grande Raccordo Anulare: ecco il calendario dei controlli dei prossimi giorni con l’elenco completo delle postazioni autovelox mobili.

Archiviata la festività del 2 giugno inizia oggi una nuova settimana che ci porterà sempre più diretti verso l’estate. Come ogni lunedì analizziamo insieme il piano di controlli delle forze dell’ordine sulla circolazione stradale, con particolare riferimento al fenomeno dell’alta velocità, causa sempre più spesso di gravi incidenti stradali. Settimanalmente è la Polizia di Stato a varare un piano di verifiche su tutte le principali arterie italiane: ma cosa è stato disposto per i prossimi giorni nel Lazio? Cerchiamo di saperne di più.

Autovelox Lazio, le postazioni fino a domenica 9 giugno: ecco dove e quando saranno i controlli

Diverse saranno le postazioni mobili telelaser in questa prima settimana del mese. Trasversalmente saranno interessate tutte le province del Lazio: assente invece, a differenza di quanto avvenuto nelle scorse settimane, la SS 148 Pontina, che non sarà oggetto di controlli. In compenso tuttavia le pattuglie della stradale torneranno in “presidio” sul Grande Raccordo Anulare.

Dopodiché ci saranno gli immancabili controlli sulla Roma Civitavecchia considerando l’ormai imminente inizio della stagione estiva. Entriamo dunque nel dettaglio e vediamo il calendario completo delle verifiche della Polstrada nei prossimi giorni: ecco dove e quando ci saranno le postazioni telelaser sulle strade della Regione Lazio.

Validità da lunedì 3 giugno 2024 a domenica 9 giugno 2024

Lunedì 3 giugno 2024 – SS4 Località Osteria Nuova (Rieti)

Mercoledì 5 giugno 2024 – SS675 località Orte (Viterbo)

Giovedì 6 giugno 2024 – SR 630 località Spigno (Latina)

Sabato 8 giugno 2024 – SR 6 Casilina Frosinone (Frosinone)

Domenica 9 giugno 2024 – A12 Roma Civitavecchia Ladispoli (Roma)

Domenica 9 giugno 2024 – A24 Tivoli – A GRA (Roma)

Gli ultimi gravi incidenti stradali

La settimana scorsa, sul fronte degli incidenti stradali, si è chiusa con un bilancio davvero drammatico. Diverse le vittime della strada, rimaste coinvolte e uccise in gravi sinistri, specie nell’area di Roma. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato lo scorso 31 maggio ed è costato la vita al Vigile Urbano in pensione Paolo Meloni: per l’uomo fatale si è rivelato uno schianto avvenuto lungo Via di Castel di Leva. Secondo quanto ricostruito la vittima, poco prima dell’incidente, potrebbe aver avuto un malore, da qui la perdita di controllo dell’auto e l’impatto con un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta.