Telelaser Lazio, tornano i controlli contro l’alta velocità: ecco dove e quando, il calendario fino al 29 gennaio

Tornano i controlli con il telelaser su alcune delle strade principali del Lazio. Come ogni settimana la Polizia di Stato rende noto il calendario delle postazioni autovelox (mobili) Regione per Regione: si tratta di un deterrente importante per contrastare i comportamenti scorretti alla guida causa spesso, purtroppo, di gravi incidenti stradali. Vediamo allora il calendario di questa settimana per quanto riguarda il Lazio.

Autovelox Lazio postazioni da lunedì 23 a domenica 29 gennaio 2023

A partire da oggi saranno diverse le postazioni della Polstrada lungo le arterie della Regione nei territori di competenza delle varie Province:

Lunedì 23 gennaio – SP 277 (FR)

Martedì 24 gennaio – SR639 Ausonia (LT)

Martedì 24 gennaio 2023 – SR214 (FR)

Mercoledì 25 gennaio 2023 – SR6 (FR)

Giovedì 26 gennaio – SR82 (FR)

Venerdì 27 gennaio – SR214 (FR)

Sabato 28 gennaio – A12 (RM)

Domenica 29 gennaio – A12 (RM)

Gli incidenti stradali nel Lazio

I controlli come detto sono predisposti per cercare di contrastare l’elevato numero di sinistri stradali che ogni anno si verificano nel Lazio. Secondo gli ultimi dati Istat nel 2021 sono stati ben 288 i morti a seguito di incidenti stradali con la città di Roma prima per numero di decessi (121). Al secondo posto, anche se con un enorme distacco, troviamo il Comune di Guidonia Montecelio con 9 morti; segue Latina (8) mentre al quarto posto troviamo Pomezia con ben 7 incidenti mortali posizione condivisa con Aprilia. Quindi Viterbo con 6 sinistri mortali, Velletri e Terracina (5). Altissimo anche il numero totale di sinistri, oltre 17ila, così come quello dei feriti, più di 23mila. Numeri che rendono l’idea di quanto le strade del Lazio siano ad oggi molto pericolose anche però, c’è da dire, a causa di comportamenti scorretti al volante. Non a caso nell’ambito dei comportamenti errati di guida, la guida distratta, il mancato rispetto delle regole di precedenza e la velocità troppo elevata sono le prime tre cause di incidente.

