Telelaser Pontina: calendario postazioni autovelox nel Lazio fino alla Vigilia di Natale

Siamo entrati nella settimana che ci porterà al Natale. Giorni di festa in cui, inevitabilmente, in molti decideranno di spostarsi. Per questo non mancheranno i controlli della Polizia Stradale anche sulla Pontina.

Tornano anche in questi giorni i controlli su alcune delle principali arterie della Regione Lazio. Le verifiche sono predisposte, lo ricordiamo, dalla Polizia di Stato ed attuate dalla Polstrada. In particolare è stato reso noto il piano predisposti dei controlli fino a domenica 24 dicembre 2023, giorno della Vigilia di Natale: si tratta di attività volte a contrastare comportamenti errati alla guida, su tutti l’alta velocità, causa spesso di incidenti stradali anche gravi.

Le postazioni di controllo, effettuate con la strumentazione telelaser, cambiano ogni settimana. Ecco dove e quando saranno presenti le postazioni autovelox nei prossimi giorni, di seguito il calendario completo.

Autovelox Lazio, calendario postazioni mobili da martedì 19 dicembre a domenica 24 dicembre 2023

Nuovi controlli della Polstrada questa settimana. In questi giorni, che ci porteranno nei giorni clou delle festività natalizie, le verifiche interesseranno nuovamente la SS148 Pontina. Dopodiché, tra le altre, sarà coinvolta nuovamente la Roma Civitavecchia, ormai arteria fissa nella programmazione della Polizia, e l’A24. Di seguito il calendario dei controlli giorno per giorno.

Validità da martedì 19 dicembre 2023 a domenica 24 dicembre 2023:

Mercoledì 20/12/2023: Strada Statale SS / 148 via Pontina SUD LT

Venerdì 22/12/2023: Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale VT

Sabato 23/12/2023: Autostrada A / 24 RM

Domenica 24/12/2023: Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia R

Gli ultimi incidenti stradali a Roma e nel Lazio

Se da un lato continuano i controlli delle forze dall’ordine, dall’altro, purtroppo, continuano a registrarsi gravi incidenti stradali lungo le strade del Lazio. Ieri, com’è noto, il 61enne Mauro Palombelli è deceduto a seguito del terribile maxi scontro sul GRA (Grande Raccordo Anulare) di Roma: ben sette i mezzi coinvolti, di cui cinque pesanti e due autovetture. Oltre all’uomo che ha perso la vita, altre due persone, un uomo e una donna, sono rimaste feriti gravemente.

Nel weekend, invece, altri due sinistri gravi nella Capitale: il primo, costato la vita ad un anziano che stava attraversando la strada insieme alla moglie (finita in Ospedale); il secondo, altrettanto terribile, che ha visto coinvolto un automobilista, falciato dopo essere uscito illeso a sua volta da un incidente autonomo in cui la sua auto era finita ribaltata. Insomma, un vero e proprio bollettino di guerra.