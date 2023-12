Telelaser Lazio, tornano i controlli sulla Pontina: postazioni autovelox fino al 17 dicembre

Telelaser Lazio, tornano anche questa settimana i controlli su alcune delle principali arterie della Regione. Le verifiche sono predisposte dalla Polizia di Stato ed attuate dalla Polstrada. Ecco dove e quando saranno presenti le postazioni autovelox nei prossimi giorni, il calendario.

La Polizia di Stato ha reso noto il piano predisposti dei controlli fino a domenica 17 dicembre 2023: si tratta di attività volte a contrastare comportamenti errati alla guida, su tutti l’alta velocità, causa spesso di incidenti stradali anche gravi. Le postazioni di controllo, effettuate con la strumentazione telelaser, cambiano ogni settimana.

Dopo diverse settimane di assenza si segnala il ritorno della statale Pontina tra le arterie sottoposte a controlli. Vediamo allora l’elenco completo giorno per giorno.

Autovelox Lazio, calendario postazioni mobili da lunedì 11 dicembre a domenica 17 dicembre 2023

Nuovi controlli della Polstrada questa settimana. In questi giorni, che seguono il ponte dell’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, le verifiche interesseranno come detto la SS148. Dopodiché sarà coinvolta nuovamente la Roma Civitavecchia, ormai arteria fissa nella programmazione della Polizia. Di seguito il calendario dei controlli giorno per giorno.

Validità da lunedì 11 dicembre 2023 a domenica 17 dicembre 2023

Lunedì 11/12/2023 – Strada Statale SS / 148 via Pontina SUD LT

Sabato 16/12/2023 – Autostrada A / 24 RM

Domenica 17/12/2023 – Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM

Gli ultimi incidenti stradali a Roma e nel Lazio

Detto dei controlli, sul fronte degli incidenti stradali anche negli ultimi giorni purtroppo non sono mancati gli episodi lungo le strade di Roma e in generale della Regione. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto ieri mattina, domenica 10 dicembre 2023, intorno alle 12.00 sulla Via Portuense: tre in tutto i feriti, di cui uno in codice rosso.

A Civitavecchia, invece, qualche giorno fa è morto un 17enne: per l’adolescente fatale è stato l’impatto con il suo scooter contro un muro in via Sanzio. Il dramma poco dopo l’uscita da scuola (il ragazzo frequentava l’Istituto Marconi, ndr).