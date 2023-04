Telelaser sulle strade del Lazio, ecco tutte le postazioni: il calendario dal 13 al 16 aprile 2023

Nuova settimana, che ha preso il via con un giorno di festa. E nuove postazioni Telelaser sulle strade del Lazio. Sì, anche questa settimana tornano i controlli e, come sempre, la Polizia di Stato ha reso note le postazioni degli autovelox mobili sulle principali strade della Regione. L’elenco delle postazioni della Polstrada, lo ricordiamo, viene aggiornato settimanalmente e si tratta di un modo, lo ricordiamo, per contrastare i comportamenti scorretti alla guida, che potrebbero essere (e spesso lo sono) causa ogni anno di numerosi sinistri. Ecco, dunque, il calendario completo: con le date e le postazioni che ci saranno dal 13 al 16 aprile 2023.

Dove ci saranno i controlli con il Telelaser sulle strade del Lazio dal 13 al 16 aprile 2023

Anche questa settimana quindi, come già detto, è stato diramato l’elenco dei controlli con il Telelaser sulle strade del Lazio. Ecco il calendario completo, con date e tratte interessate:

Giovedì 13/04/2023 SS/2 Cassia (VT)

Sabato 15/04/2023 Autostrada A / 24 RM

Domenica 16/04/2023 Autostrada A/12 Roma Civitavecchia (RM)

Nessun controllo questa settimana sulla Pontina, una delle arterie principali del Lazio e spesso teatro, purtroppo, di incidenti anche mortali.

Ancora incidenti mortali

Continua la scia di incidenti, purtroppo mortali, sulle strade del Lazio. Pochi giorni fa sulla Pontina ha perso la vita in un terribile incidente Maurizio Montisci, 50 anni, di Ardea. L’uomo si trovava a bordo della sua moto che ha impattato contro un’auto, in circostanze ancora da definire. Troppi gravi i traumi e le ferite riportate nell’impatto, che si è verificato nel pomeriggio del 23 marzo, intorno alle 15.00, precisamente all’altezza del km 39,700, in direzione Latina. La dinamica che ha portato allo scontro sembra essersi consumata rapidamente: un’auto e una moto coinvolte, e ad avere la peggio, come sempre accade in questi casi, è stato il centauro a bordo del suo veicolo. Nella notte tra venerdì e sabato, prima di Pasqua, invece, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita a Roma: si trovava a bordo della sua auto quando, per cause tutte da accertare, si è schiantato contro un albero. Un impatto violento e fatale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Grave anche l’amico, di 19 anni, che era con lui. L’incidente, l’ennesimo dall’epilogo tragico, è avvenuto in via Fiorentini, all’altezza di via Bergamini: il giovane, di nazionalità rumena, si trovava alla guida di una Audi A3 quando, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un albero.