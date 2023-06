Terremoto Roma, epicentro a Palombara Sabina

Un terremoto di magnitudo ML 2.4 si è verificato a Palombara Sabina, poco prima delle 12 di oggi 8 giugno 2023. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha specificato le coordinate geografiche (lat, lon) 42.0630, 12.7800 ad una profondità di 11 km. Tanta la paura per i residenti del piccolo centro alle porte di Roma, nonostante, per fortuna, non sembra si siano registrate conseguenze di alcun tipo. Un fatto che, comunque, ha provocato un tam tam sui social da parte degli abitanti spaventati.

A gennaio scorso una scossa a Corocolle e prima a Guidonia

Ma non è la prima volta che nei pressi della Capitale si registrano scosse sismiche che spaventano i cittadini. A gennaio scorso, precisamente il 22, una scossa di magnitudo 3.2 a 10.5 km di profondità è stata registrata a Corcolle. Come oggi, si è trattato di un episodio che gli esperti definiscono ‘molto leggero’ che non causa danni, ma solo un forte spavento tra quanti lo avvertono. Ed è stato sentito anche dai residenti di Roma centro nelle zone di: San Basilio, ma anche nel quartiere Giardinetti, a La Rustica, a Ponte di Nona, Tibutina, Borghesiana, Tor Bella Monaca, ma avvertita a Guidonia Montecelio e Tivoli, a Sant’Angelo Romano. Già il mese precedente un altro terremoto di 2.4 di intensità, con epicentro a Guidonia Montecelio ha provocato paura tra i residenti. Una scossa che è stata avvertita nitidamente anche in questo dai cittadini della capitale.

A febbraio il terremoto ha avuto come epicentro una cittadina pontina

A seguire, poi, il 16 febbraio, una scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata dall’Ingv in provincia di Latina, a una profondità di 6 km. Un terremoto che ha, come è normale che sia, creato allarme tra i residenti della cittadina che è stata epicentro, Sezze. I social sono stati subissati di testimonianze di quanto avvenuto, ma sempre senza conseguenze alcune per le persone o per le cose.