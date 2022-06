Terribile incidente ad Acilia: pulmino si ribalta dopo lo scontro, gravi 4 anziani

Terribile incidente quello avvenuto stamattina, intorno alle 9.30, ad Acilia. Qui, in via Alberto Galli, all’altezza del civico 20, un’auto e un pulmino, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrati. Poi quest’ultimo, dopo il violento tamponamento, si è ribaltato su un lato.

Feriti quattro anziani nell’incidente di oggi ad Acilia

Sul posto questa mattina sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia, che con cesoie e divaricatore, hanno estratto dal pulmino quattro persone anziane, che sono state trasportate dal personale sanitario del 118 in codice rosso nei vari pronti soccorso lì vicino. Altre quattro persone, invece, nella terribile carambola sono rimaste ferite.

Sul posto 5 ambulanze, rilievi in corso

I rilievi degli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare sono ancora in corso, ma al momento sembrerebbero esseri rimaste ferite ben 8 persone e sul posto sono presenti 5 autoambulanza. Ora spetterà ai caschi bianchi fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.