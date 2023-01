Terribile incidente sulla Casilina: grave 22enne

Un terribile incidente si è verificato nelle primissime ore di oggi. Due ragazzi stavano viaggiando sulla Casilina a bordo di una Fiat Punto quando, per cause, ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Colleferro, il conducente dell’auto ha perso il controllo dell’auto che è finita rovinosamente fuori strada.

Cosa è successo

Erano le 5 e 30 di stamattina, 28 gennaio 2023, quando è stato dato l’allarme ai soccorsi per un incidente che si è verificato al chilometro 35 e 500 della via Casilina nel territorio di Labico. Ancora tutta da verificare la dinamica dell’incidente nel quale il 24enne alla guida ha letteralmente perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada ribaltandosi.

I soccorritori accorsi sul posto hanno constatato che le condizioni del passeggero, un 22enne, erano estremamente serie e, dopo averlo stabilizzato, hanno disposto l’immediato trasporto in codice rosso all’ospedale di Colleferro, mentre il guidatore anche lui in condizioni serie, ma non in codice rosso, è stato trasportato nel nosocomio di Palestrina per le cure del caso. Secondo le prime informazioni rese dalle forze dell’ordine, sembrerebbe, per fortuna, che nessuno dei due feriti sarebbe in pericolo di vita.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente affidati ai Carabinieri

Ora spetta ai carabinieri svolgere tutti gli accertamenti necessari a stabilire cosa sia successo nelle prime ore di stamattina, quando i due giovani si trovavano a bordo della Fiat Punto su via Casilina di ritorno da una serata trascorsa in un locale di Labico e all’improvviso sono finiti rovinosamente fuori strada. Da verificare se il 24enne abbia dovuto schivare un animale che ha attraversato la strada, se abbia avuto un colpo di sonno o un malore o se fosse sotto l’effetto di sostanze che ne hanno alterato le capacità, Ma a rispondere a quest’ultima domanda ci penseranno le analisi sul 24 alla guida della vettura.