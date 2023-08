Terrore sul bus 38, donna sale ubriaca e interrompe la corsa: arrestata 32enne peruviana

Una corsa notturna fin troppo agitata per il conducente di un bus a Corso Trieste. Mentre era in servizio questa notte, 20 agosto, una donna molesta ha messo piede sul bus infastidendo l”autista e le persone a bordo. Il tutto è successo intorno alle 2 di notte sulla linea 38 di Atac, che viaggia tra Porta di Roma e Stazione Termini. La donna, in evidente stato di agitazione, ha allarmato il conducente che si è trovato costretto a fermare l’autobus e chiamare il 112 per richiedere un intervento, pur di tutelare i passeggeri sull’autobus.

Arrestata donna ubriaca sul bus 38

A causa dello stato di agitazione della donna, il conducente del bus 38 ha dovuto fermare all’angolo di via Gorizia la vettura che era già in marcia, contattando urgentemente le Forze dell’Ordine. I Carabinieri della Stazione Roma Parioli hanno così identificato una 32enne peruviana in evidente stato di ebbrezza alcolica. Sono intervenuti poco dopo anche gli operatori sanitari, che hanno soccorso la 32enne. La dona è stata denunciata dai Carabinieri per aver interrotto il servizio pubblico per circa 30 minuti.

Paura e disordini sui mezzi pubblici

Lo stato di allerta con cui si confrontano ogni giorno i conducenti dei bus conferma che ci sia bisogno di maggior tutele per i lavoratori sui mezzi pubblici, soprattutto a fronte della raffica di furti e aggressioni che avvengono quotidianamente a Roma. L’ultimo solo pochi giorni fa: su un bus Atac della linea 20 un ragazzo minorenne è stato preso di mira da un malvivente che ha tentato di sottrargli il telefonino. In un primo momento il colpo è andato in porto ma poi il 23enne originario del Marocco è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri.

Tanto quanto i conducenti, anche i passeggeri sono vittime di furti e spesso anche di molestie sessuali. Per mesi sulla linea 64 un 70enne ha preso di mira nelle ore di punta turiste e cittadine, momenti in cui ne approfittava per palpeggiare e terrorizzare le vittime. Un comportamento inaccettabile che ha messo a grave rischio la salute e la sicurezza delle ragazze che attraversano la Capitale. I militari della zona di San Pietro sono per fortuna riusciti a fermarlo a giugno 2023, in seguito all’ennesima aggressione. L’uomo aveva già precedenti specifici e l’ennesima denuncia l’ha portato all’arresto per violenza sessuale.