Tiziano Ferro sospende l’esibizione: ‘Ricordiamo Martina, morta di ritorno da un mio concerto’

Ieri sera, mercoledì 28 giugno, Tiziano Ferro, si è esibito davanti al caloroso pubblico del Diego Armando Maradona. Non solo canzoni nel corso della sua kermesse, ma anche un momento di riflessione e preghiera per ricordare la 26enne di Rieti che, proprio sulla strada di ritorno, da uno dei suoi concerti, ha perso la vita. Il cantante di Latina ha chiesto al numero pubblico presente di ricordare insieme Martina. ‘Fatemi condividere con voi una preghiera e un applauso per questa ragazza’ ha detto l’artista.

La giovane 26enne è rimasta vittima di un incidente stradale

Martina è stata vittima di un incidente stradale il 25 luglio scorso mentre stava tornando a casa con il suo fidanzato, dopo aver assistito a un concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico di Roma. Un lutto immane per la comunità, che oggi darà l’ultimo saluto alla 26enne. Un incidente sulla cui dinamica proseguono gli accertamenti da parte degli inquirenti. Erano le prime ore dell’alba del 25 giugno, domenica, quando la coppia, probabilmente entusiasta al termine di una serata trascorsa tra altri giovani e meno giovani a intonare le canzoni del cantautore originario del capoluogo pontino, mentre viaggiava a bordo di una Renault Clio si è schiantata contro un muro su via della Pisana a Roma. A nulla sono serviti i soccorsi per la 26enne che è morta nell’impatto.

Le indagini degli investigatori per ricostruire dinamica e cause proseguono

Sulla dinamica, ma soprattutto sulle cause del sinistro gli investigatori stanno ancora svolgendo indagini, anche se non si esclude che il giovane alla guida possa aver avuto un colpo di sonno, visto che dai rilievi, non risulterebbe coinvolto nessun altro mezzo. Il ragazzo che si trovava alla guida della Renault Clio si trova tuttora ricoverato all’Umberto I di Roma in condizioni estremamente serie, per quanto non sembra versi in pericolo di vita.