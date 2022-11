Tor Bella Monaca, escrementi di topi tra la frutta: chiuso negozio

Nel corso di controlli i Carabinieri, il Nas e l’Asl di Roma e hanno trovato, in zona Tor Bella Monaca, escrementi di topi in una frutteria, oltre a carenze strutturali. Un rinvenimento che ha portato il personale intervenuto ad avviare il procedimento per chiedere la chiusura temporanea dell’attività.

I controlli nella frutteria e le irregolarità riscontrate

È stato nel corso di controlli che le forze dell’ordine hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali per “presenza di feci di roditore” in due locali magazzino della frutteria, ma anche carenze strutturali per “muffa sulle pareti del locale”. Riscontri che hanno indotto gli ispettori dell’Asl Roma 2 ad avviare l’iter per la chiusura temporanea dell’attività commerciale.

Multati anche altri 3 bar

Tra le irregolarità riscontrate Carabinieri e Asl hanno anche trovato un bar nel quale la somministrazione di gastronomia fredda avveniva in assenza dei requisiti. Anche in questo caso l’Asl Roma 2 ha avviato l’iter per la chiusura temporanea di parte dell’attività. Le forze dell’ordine hanno poi proceduto a sanzionare un altro bar per carenze igienico sanitarie, assenza del bagno previsto per gli operatori e mancata attuazione del piano di autocontrollo e gestione di alimenti non tracciati. Multato anche un bar tabaccheria, in cui è stata riscontrata la mancanza del programma di autocontrollo alimentare.