Torna l’incubo della killer dei gatti: micia trovata scarnificata accanto a una gattina viva per miracolo

La killer dei gatti è tornata. La donna, che finora ha agito in zona Appio Latino, a Roma, dove viveva, adesso si è spostata. Nei giorni scorsi è stata avvistata da più persone a Norma, poi a Genazzano.

L’orribile scoperta

E proprio lì oggi è stata fatta una terribile scoperta. Questa mattina una signora, appena tornata a Genazzano dopo diversi giorni di assenza, trovato nel suo terreno due gatti, uno adulto e un cucciolo, dentro una scatola. Quando li ha visti, si è inorridita. La gatta adulta era infatti morta e manteneva intatta solo la testa e la coda. Il resto del corpo erano stati completamente svuotati ed era stata assalita dai vermi.

Accanto alla povera bestiola c’era una micetta di pochi mesi, scheletrica. La piccola, seppur in condizioni pietose, era ancora viva.vIl sospetto è che, anche questa volta, ad agire sia stata proprio la killer dei gatti.

L’arrivo degli animalisti e il salvataggio della cucciola

La donna ha immediatamente chiamato un’associazione di animalisti, che hanno provveduto a inviare una volontaria. La gattina è stata ripulita dalle zecche e messa in salvo. Le è stato dato il nome di Mira. “L’abbiamo chiamata così, perché è il diminutivo di miracolo. Infatti è davvero un miracolo che si sia salvata. Restare sotto il sole, senza nutrirsi e senza bere, per chissà quanti giorni, e non morire, è davvero un miracolo. Adesso a Mira serveno solo l’amore e le coccole che le stiamo già dando noi, ma soprattutto le stanno già dando gli altri animali, perché loro sono esseri migliori di noi umani, capaci di creare questo orrore”, hanno dichiarato i volontari.