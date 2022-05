Tragedia alle porte di Roma: investito dal treno, morto un uomo

Tragedia questa notte sulla linea ferroviaria Frosinone-Zagarolo. Era passata da pochissimi minuti la mezzanotte quando un treno ha travolto un uomo sui binari all’altezza della stazione di Zagarolo. Nonostante il conducente del treno abbia tentato di frenare, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dell’uomo da sotto il convoglio per consegnarlo ai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Palestrina e di Frascati, oltre alla polizia ferroviaria.

L’incidente

A causa dell’incidente la stazione Fs di Zagarolo è rimasta chiusa fino alle 7:30. Sul posto anche il personale del 118 e le forze di polizia. Purtroppo, non è il primo episodio. Meno di tre settimane fa, nei pressi di Zagarolo, è stata investita un’altra donna dal treno della Linea FL6 Roma-Napoli. Anche per lei non c’è stato niente da fare.

