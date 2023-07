Tragedia a Roma: uomo travolto e ucciso da un treno alla stazione Prenestina

Tragedia a Roma. Un uomo ieri sera, giovedì 6 luglio 2023, è stato investito da un treno “Leonardo Express” in prossimità della Stazione Prenestina intorno alle 22.40. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato, il personale della Polizia Ferroviaria unitamente agli agenti della Sezione Scientifica.

Uomo ucciso da un treno a Roma ieri sera giovedì 6 luglio 2023

Ancora poche le informazioni in merito all’accaduto. In fase di accertamento le cause della tragedia: al momento non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario. La vittima, che non è stata identificata, non aveva documenti con sé. L’area dove si è consumata la tragedia, da quanto si apprende, è utilizzata quale punto di ritrovo di senza fissa dimora.

Fiocco rosa sul Frecciabianca Roma Torino: partorisce sul treno, infermiera “guidata” in videochiamata dall’Ostetrica (ilcorrieredellacitta.com)

La tragedia sulla Roma Napoli, a giugno una vittima a Roma Trastevere

Appena qualche giorno fa si è verificata una tragedia analoga. Un uomo è stato travolto ed ucciso da un treno in corsa nella notte a cavallo tra sabato e domenica scorsi tra Cassino e Villa Santa Lucia, in località Ponte a Cavallo. Per la vittima, un ragazzo di circa 30 anni, non c’è stato purtroppo nulla da fare. A giugno invece il dramma avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria Roma Trastevere: anche in quel caso una persona era morta a seguito dell’investimento da parte di un treno.

Violenza sessuale in treno, aggredisce e tenta di abusare di una 21enne: arrestato (ilcorrieredellacitta.com)