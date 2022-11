Tragedia sfiorata sulla Pontina: attraversa la strada correndo e schivando le auto in transito

Tragedia sfiorata poco fa sulla Pontina. Un ragazzo, sfidando letteralmente la sorte, ha attraversato la statale 148 da parte a parte rischiando di finire investito. E’ successo all’altezza di Spinaceto e purtroppo, come vi abbiamo documentato in passato, non è la prima volta.

A piedi sulla Pontina oggi 2 novembre

Stando a quanto ricostruito il giovane, sulla trentina, è entrato sulla Pontina attraverso la carreggiata in direzione Roma ed è uscito dal versante opposto, ovvero dal lato che conduce verso sud, a Latina. “Me lo sono ritrovato davanti all’improvviso”, ci racconta l’automobilista. “Era vestito di verde scuro, ha fatto praticamente lo slalom schivando le auto in transito per arrivare dall’altra parte. Una vera e propria follia”.

I precedenti

Come detto in apertura non è la prima volta che si verificano episodi del genere. In questo articolo ad esempio vi avevamo raccontato di quanto accaduto all’altezza di Campoverde dove un uomo era stato immortalato mentre tentava di attraversare a piedi la Pontina. Recentemente invece, esattamente venerdì scorso nella tarda serata, una giovane è stata vista camminare a piedi (contro il senso di marcia) sempre sulla SS148 all’altezza di Castel Romano.

Foto di repertorio