Tremendo incidente sulla Salaria tra autocarro e macchina: due feriti gravi, uno ha solo 19 anni

Brutto incidente ieri sera sulla Via Salaria all’altezza del km 19. Qui, stando alle prime informazioni disponibili, si sono scontrati un mezzo pesante e un’autovettura. Ingenti le ripercussioni alla circolazione con il traffico che è rimasto bloccato per diverso tempo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Nomentano.

Grave incidente sulla Via Salaria ieri 25 ottobre

Lo scontro si è verificato intorno alle ore 19.00 di martedì 25 ottobre 2022 non molto distante dallo store di Mondo Convenienza. Stando a quanto ricostruito l’impatto tra i due mezzi, nello specifico un autocarro e una Fiat 500, sarebbe avvenuto frontalmente, ma sulla dinamica proseguono tuttora gli accertamenti dei caschi bianchi.

Leggi anche: Incidente mortale a Roma, la vittima è il meccanico Adriano Forti: aveva 46 anni

Chi sono i feriti in codice rosso

Purtroppo l’impatto, che è stato molto violento, ha provocato due feriti in modo grave. Si tratta di un ragazzo di 19 anni e di un uomo di 45, entrambi italiani, portati in codice rosso all’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Si tratta dunque dell’ennesimo grave incidente stradale che si verifica sulle arterie della Capitale e del suo hinterland, avvenuto peraltro a poca distanza dal sinistro mortale costato la vita al meccanico Adriano Forti, il 46enne deceduto dopo essersi schiantato in sella alla sua moto contro un albero.

Foto da Facebook