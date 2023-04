Troppa attesa al pronto soccorso: 56enne sbraita e rompe una vetrata con una stampella

Lo fanno aspettare troppe ore nel corridoio del pronto soccorso, lui sbotta e rompe una vetrata. E’ successo questa notte all’ospedale Vannini di Roma. L’uomo, un cittadino croato di 56 anni, ha dato di matto nella struttura intorno alle 3:00 di notte.

Stanco di aspettare, 56enne danneggia vetri e arredi con l’asta da flebo: follia al pronto soccorso

L’attesa al Vannini è troppa: dà in escandescenza e rompe una finestra

L’attesa era troppa, così l’uomo non ci ha visto più dalla rabbia: ha impugnato una stampella e l’ha scaraventata contro la vetrata della sala di attesa dell’ospedale Vannini a Tor Pignattara. La finestra è andata rotta in mille pezzi e l’uomo ora dovrà rispondere alla denuncia che gli è stata fatta per danneggiamenti.

Dopo il momento di paura i presenti hanno chiamato il 112. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma sono giunti immediatamente all’ospedale di via dell’Acqua Bullicante e hanno denunciato l’uomo dopo averlo riportato alla calma. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e il servizio è ripreso subito.