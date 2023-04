Riempie di botte il presunto amante e lo fa finire in ospedale: imprenditore a processo per lesioni e minacce

È tornato a casa e ha trovato la moglie in compagnia di un uomo. Non ha ascoltato o chiesto giustificazioni ha iniziato a menare le mani massacrando di botte il presunto amante che cercava di spiegare che quella con la moglie era solo una profonda amicizia che andava avanti sin dall’adolescenza.

L’imprenditore tornato a casa ha aggredito il presunto amante

Un’aggressione che è costato all’imprenditore fumantino di Ferentino il rinvio a giudizio per lesioni e minacce aggravate. Accuse delle quali dovrà dare conto nel corso do un procedimento penale che prenderà il via davanti al giudice del tribunale di Frosinone a partire dal prossimo 16 giugno. In quella sede dovrà dimostrare di avere le prove di quella ‘tresca’ o almeno dare prova di essere stato accecato dalla gelosia per cercare di alleggerire la sua posizione processuale.

La vittima è finita in ospedale con 10 giorni di prognosi

A niente sono servite anche le parole della moglie che cercava di fermare il marito il quale, in preda alla gelosia, aveva iniziato a prendere a pugni il sospetto amante. Mazzate per le quali la vittima è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso che, nel redigere il referto delle lesioni riportate, hanno anche previsto dieci giorni di prognosi. Ma il ferito, per niente propenso a lasciar correre, ha deciso di sporgere denuncia nei confronti del marito geloso che dovrà rispondere dell’accaduto in un procedimento penale. Senza contare che in tutto questo dovrà fare anche i conti con una moglie risentita per i dubbi che ha nutrito nei suoi confronti, visto che anche lei avrebbe cercato di farlo ragionare spiegandogli che si trattava di un incontro innocente tra due vecchi amici. Una versione a sostegno della quale ci sarebbe il fatto che quando l’imprenditore è arrivato a casa, non ha trovato i due in atteggiamenti sospetti.