I vigili bloccano la processione di Pasqua, rissa sfiorata tra il comandante e il parroco

Una discussione tra il parroco e il comandate dei Vigili urbani ha creato il caos ieri mattina a Collepasso nel Salento nel corso della processione. A provocare l’alterco sarebbe stata la decisione del comandante della Municipale di far spostare fedeli e statue portate in corteo per far passare un camion. Una scelta che non solo ha lasciato perplessi i fedeli, ma proprio non è andata giù al parroco.

Fedeli si raccolgono di buon’ora per partecipare alla processione

Si sa che il Sabato Santo è una giornata da dedicare ai preparativi di Pasqua. Anche in questa giornata sono tanti i Comuni nei quali si organizzano processioni. E così è stato anche a Collepasso dove la cerimonia, denominata della ‘Desolata’, ha preso il via alle 7. In questa occasione la statua della Madonna viene portato in giro per le strade della città e i fedeli si svegliano di buon’ora pur di prendere parte a un evento molto sentito tra i cittadini.

Il comandante fa spostare fedeli e statue per far passare un camion

Così doveva essere anche ieri, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Perché nonostante la grande affluenza di gente, le regolari autorizzazioni previste per lo svolgimento del rito religioso, con conseguente ordinanza, a un certo punto il comandate della Polizia locale ha fatto spostare fedeli e simulacri per far passare un camion. Una decisione che ha provocato una reazione del parroco che si è rivolto direttamente alla comandante per chiedere chiarimenti. Ne sarebbe nato un accesa discussione davanti ai tantissimi fedeli presenti. Per evitare conseguenze sgradevoli il religioso ha deciso di lasciar perdere e consentire al camion di passare, per poi riprendere la processione.

Alcuni cittadini hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri

Non tutti i cittadini, però, hanno accolto di buon grado il gesto del capo dei Vigili urbani, qualcuno, infatti, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per fare una segnalazione di quanto era accaduto, in quanto non vi erano le condizioni di emergenza tali da giustificare l’interruzione del rito religioso, per consentire il passaggio del camion.