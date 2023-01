Turista israeliana accoltellata a Roma: arrestato Aleksander, il 25enne polacco che l’ha aggredita

Arrestato il 25enne polacco che nella serata del 31 dicembre 2022 ha accoltellato una ragazza alla stazione di Roma Termini. L’uomo è stato identificato grazie alle videocamere che hanno ripreso l’intera aggressione e il suo volto. Nel pomeriggio di oggi, dopo oltre tre giorni di ricerche continue, Aleksander Mateusz Chomiak è stato arrestato a Milano.

L’aggressione a Roma Termini e l’arresto a Milano

Aleksander Mateusz Chomiak sarebbe arrivato in Italia otto mesi da senzatetto. Era solito passare la notte sui treni alla stazione di Roma Termini, ma dopo l’aggressione avvenuta l’ultimo giorno dell’anno, è fuggito e di lui non sono state trovate tracce per giorni. Il 25enne aveva sferrato tre coltellate a una giovane turista, le ha lacerato il fegato e l’ha lasciata a terra sanguinante per poi darsi alla fuga.

Nel pomeriggio di oggi un Vice Brigadiere del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Milano, libero dal servizio, ha messo fine alla fuga del 25enne polacco. Nella Stazione centrale di Milano, il militare ha riconosciuto l’uomo bloccandolo. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti presso la Caserma Montebello sede del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Milano.

Mazzetti: “Progressi rapidi ed efficienti nelle indagini”

“I progressi rapidi ed efficienti nelle indagini sull’accoltellamento avvenuto alla stazione Termini dimostrano, per l’ennesima volta, la grande professionalità del personale della Polizia di Stato che non arretra di un millimetro nel contrasto a ogni forma di violenza e illegalità in ogni momento dell’anno. I cittadini devono sempre riporre senza remore la loro fiducia nelle forze dell’ordine e, cosa più importante, fornire il massimo contributo al loro lavoro, perché la sicurezza è ancor più garantita quando c’è massima condivisione di regole e sforzi per mantenerla”.

È il commento di Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato dopo l’identificazione dell’aggressore.