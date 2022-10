«Vieni qui che ti ammazzo»: furibonda lite tra fratelli finisce a coltellate

Violenta lite tra fratelli a Lariano. Non ne volevano proprio sapere di instaurare un civile dialogo per venire a capo della questione e così, nel giro di poco, quello che è nato come un acceso diverbio si è tramutato in una furibonda lite che ha sfiorato la tragedia. Al centro della vicenda due fratelli poi denunciati dai carabinieri a piede libero.

La violenta lite nell’abitazione di due fratelli

I fatti sono avvenuti martedì mattina ma la denuncia dei fatti è stata formalizzata ieri pomeriggio. Protagonisti della violenta lite due fratelli che stavano dando in escandescenza all’interno della loro abitazione in via Castel D’Ariano. La lite sarebbe stata scatenata da futili motivi, è infatti bastato poco affinché i due — di rispettivamente 50 e 44 anni — se le dessero di santa ragione. Sul posto sono poi giunti i carabinieri della Stazione di Velletri.

Il ferimento e le denunce

Ad un certo punto, inoltre, il fratello minore è stato colpito dal contendente con un coltello da cucina. Ferita che gli ha provocato 8 giorni di prognosi. Il fratello maggiore invece ha rifiutato le cure ma comunque non riportava gravi ferite. Una volta condotti in caserma, i due sono stati denunciati a piede libero per lesioni personali.