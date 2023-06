Violento nubifragio a Roma (e non solo): strade come fiumi, tuoni e vento forte (FOTO e VIDEO)

La stagione estiva proprio non ne vuole sapere di prendere il via. Infatti, temporali, violente piogge e persino trombe d’aria continuano a funestare diversi territori, Roma compresa. Dopo la tromba d’aria verificatasi questa mattina ad Ostia, ecco che un’altra bomba d’acqua sta imperversando sulla Città Eterna. Come spesso accade in questi casi, il tam tam sui social corre veloce, con tanto di foto atte a documentare la situazione. Il copione è, ahimè, sempre il medesimo: minacciose nubi all’orizzonte e copiosa presenza di precipitazioni, la cui diretta conseguenza è rappresentata dai diffusi allagamenti che mettono a rischio la viabilità cittadina e non solo.

Maltempo, provincia di Latina in ginocchio: forti temporali e allagamenti

Roma nella morsa del maltempo, ancora una bomba d’acqua

Dopo la bomba d’acqua che solo ieri si è abbattuta sulla Capitale, con tanto di allagamenti e pericolosi alberi caduti, ecco che un nuovo e violento nubifragio ha fatto capolino in città anche questa mattina. Interessata la zona dell’Eur, dove la pioggia battente non si è fatta attendere ma lo scenario è simile in tantissime altre zone della Capitale. Previste per la giornata di oggi precipitazioni abbondanti e la presenza di venti moderati. Invece, le temperature oscilleranno tra i venti ed i ventisette gradi.

Maltempo anche in provincia di Latina

La morsa del Maltempo non interessa solo Roma. Infatti, forte instabilità ha riguardato anche i bacini costieri del Lazio meridionale, dando luogo a piogge a carattere di rovescio e temporale. Le precipitazioni sono cominciate intorno alle 8.30 di questa mattina. Come specifica Meteo Lazio: “I fenomeni, tra la Pianura Pontina e i bacini costieri sud del Golfo di Gaeta, seppure di breve durata, hanno causato accumuli parziali puntualmente sui 18-20 mm”. Inoltre, “dalle ore 11:15 circa un nuovo nucleo temporalesco sta attraversando l’agro-romano, con forte attività elettrica in corso alle porte di Roma, lungo il Grande Raccordo diramazione ovest verso il lungomare”.

(Foto Meteo Roma)

Le previsioni per domani

Previste precipitazioni anche per la giornata di domani, 13 giugno. Attesi rovesci nell’arco delle 24 ore e l’assidua presenza di vento. Le temperature oscilleranno tra i ventuno ed i venticinque gradi.