Bomba d’acqua su Roma e provincia, allagamenti e alberi caduti: chiuso un tratto della Prenestina (FOTO E VIDEO)

Maltempo a Roma e provincia, ancora nubifragi nella giornata di oggi, 12 giugno. Mentre tutti attendono con ansia il caldo africano e le meritate vacanze al mare, continuano puntuali i temporali e i nubifragi pomeridiani sul Lazio. Anche oggi un violento acquazzone si è abbattuto in provincia di Roma, provocando allagamenti e disagi.

In via Prenestina, a Roma, all’altezza del chilometro 9,500, due alberi sono crollati proprio al centro della carreggiata, bloccando la circolazione in entrambi i sensi di circolazione. I rami, cadendo, hanno invaso il manto stradale, impedendo il passaggio delle auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile.

Temporale su Roma

Un forte temporale si è abbattuto anche a Roma Est fino alla zona di Fonte Nuova. Si tratta di un fenomeno di natura supercellulare, che sta coinvolgendo anche Roma nord. Forti raffiche di vento complicano la situazione, provocando allagamenti anche all’interno delle abitazioni, proprio a causa della tempesta in atto.

Alla Bufalotta si registrano allagamenti in diverse strade del quartiere, con difficoltà per la circolazione e conseguenti ripercussioni sul traffico. Non va meglio nella zona dei Castelli Romani, dove un violento nubifragio si è abbattuto a partire dalle 18:45.

Le previsioni per domani: peggioramento in vista

E se oggi i temporali non sono mancati, per domani le previsioni non sono rosee. I meteorologi infatti prevedono nubi in aumento sin dal mattino, con pioggia nel pomeriggio. Le temperature, invece, saranno in linea con quelle del periodo, con una minima prevista di 20°C e una temperatura massima 27°C. Per quanto riguarda i venti, invece, dovrebbero essere più moderati rispetto ad oggi, visto che proverranno da Sud. Anche per la giornata di mercoledì gli esperti prevedono una giornata di piogge.