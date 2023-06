Tromba d’aria a Ostia: le immagini

La bella stagione solo su carta perché nei fatti la realtà parla d’altro. Tra continui temporali pomeridiani, allagamenti, violente piogge, alberi pericolanti. E ora anche trombe d’aria. Pochi minuti fa a Ostia, sul litorale romano, le immagini, diffuse sui social, non hanno lasciato spazio a dubbi: fulmini e vortice in mare, ben visibili proprio in questo momento. Fortunatamente non ci sono stati danni, la tromba d’aria, che si è creata sul mare, ha perso contatto con la base. E, quindi, ha perso d’intensità.

Tromba d’aria sul litorale, allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi

Gli esperti lo avevano annunciato: quella di oggi sarebbe stata un’altra giornata all’insegna del maltempo. E non si sono sbagliati. Da oggi pomeriggio, infatti, i cittadini dovranno aprire gli ombrelli, ma non certo gli ombrelloni del mare: nelle prossime ore sono attese nuove perturbazioni, che ci accompagneranno poi per il resto della settimana, almeno fino a venerdì quando dovrebbe tornare il sole.

L’instabilità riguarderà le giornate di martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 giugno. La Regione Lazio, a questo proposito, attraverso la Protezione Civile, ha inviato una nota di allerta a tutti i Sindaci. Nella nota inviata, “si raccomanda – si legge – la costante manutenzione delle opere di regimazione idraulica, la verifica di sottopassi, la bonifica di cunette e degli alvei minori, così da poter prevenire conseguenze ancor più gravi di quelle che, fisiologicamente, possano attendersi. Sarà poi fondamentale garantire una costante informazione alla popolazione affinché vi sia la generale consapevolezza dei comportamenti di autoprotezione legati a fenomeni alluvionali”.

Meteo in Italia, quando arriva il caldo? La data e le previsioni di Giuliacci

Nel Lazio, in ogni caso, per la giornata di oggi è allerta meteo: dalla mattinata e per le successive 6-9 ore sono previsti temporali. Che ormai sembrano essere una costante di queste giornate, che di estivo hanno ben poco. Tra il tardo pomeriggio di ieri e questa notte, infatti, sono stati circa 100 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma a causa del maltempo, che ha interessato soprattutto la periferia sud-est della Capitale e la zona dei Castelli Romani. Proprio qui, infatti, si è abbattuto intorno alle 19 di ieri un violento nubifragio, tra danni, allagamenti e alberi pericolanti.

Le immagini della tromba d’aria a Ostia

Questa mattina un vortice, come anticipato, è stato segnalato a largo di Ostia, sul litorale romano. Come si legge sulla pagina social Meteo Lazio, sul litorale pontino al momento ci sono rovesci temporaleschi, quindi non è da escludere l’arrivo di nuovi fenomeni vorticosi nelle prossime ore. Con la speranza, però, che non ci siano danni.

(Video di Guido Pascucci)