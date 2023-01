Weekend a Roma, cosa fare sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023: tutti gli eventi in programma

Weekend a Roma: cosa fare a Roma nel prossimo fine settimana? Anche se le festività sono finite, la Capitale è sempre ricca di eventi interessanti e di intrattenimento per tutte le fasce d’età. Se non avete ancora deciso cosa fare questo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 gennaio, ecco tante idee e tutti gli spettacoli in programma.

Weekend a Roma: tutti gli eventi in programma

La Capitale non annoia mai: musei, mostre e spettacoli sono all’ordine del giorno. Ecco alcune buone idee: una passeggiata al Parco degli Acquedotti oppure a Villa Borghese, una visita a uno dei bellissimi musei romani. Tra i più interessanti troverete: i Musei Capitolini, L’Ara Pacis, Palazzo Barberini e il Museo di arte moderna (GNAM) con l’esclusiva mostra di Domenico Morelli. A Palazzo Braschi, invece, è in mostra una serie di opere bizantine e medievali. Roma sarà ricca anche di spettacoli in teatrali in esclusiva, ecco la lista completa.

Cosa fare sabato 14 gennaio a Roma

Al teatro Mongiovino ci sarà l’esclusivo spettacolo U-Mani, la storia di Clara tratta dal libro “Il Bambino senza Televisione” di Luana Vergari, sia sabato sia domenica. Dal 13 al 19 gennaio aprirà la mostra alla Media Art Gallery: “La grande bellezza”, ispirata alle eccelse pellicole del cinema italiano. Non mancano le presentazioni di libri: il pomeriggio del 14, alle ore 18 presso la libreria Minerva di Roma, ci sarò la presentazione di “Il Giardino dell’anima” e “L’eco del silenzio” di Annamaria Farricelli. Allo stesso orario, in Via della Lungara 44 ci sarà la presentazione di “Frufrù nulla è perduto” di Alfonsina Rossi Brunori.

Cosa fare domenica 15 gennaio

Se non avete mai visto i Fori Imperiali illuminati, la Città di Roma ha organizzato dei tour in partenza alle 17:30. Domenica alle 21 al teatro LO SPAZIO torna in scena “Occhio al cuore“, uno spettacolo ispirato ai racconti di Edgar Allan Poe. Al Teatro Centrale Preneste torna in scena “L’atlante della città“, uno spettacolo teatrale ispirato alle “Città Invisibili” di Calvino. Lo spettacolo ci sarà sia sabato sia domenica alle 16.30. Ogni giorno sono organizzate delle visite guidate nelle “Camere delle Meraviglie” del Museo Wunderkammer a Roma, quale idea migliore di una domenica al museo?