Weekend Roma, cosa fare sabato 10 e domenica 11 giugno 2023: tutti gli eventi in programma

Roma, la città eterna, vi aspetta con un weekend ricco di sorprese e di emozioni. Il 10 e 11 giugno, potrete scegliere tra una variegata rosa di eventi suggestivi, che vi faranno scoprire le bellezze e le curiosità della capitale e vi faranno vivere atmosfere e scenari insoliti, fuori dall’ordinario. Che siate amanti dell’arte, della storia, della musica o del teatro, troverete sicuramente l’occasione che fa per voi. Potrete visitare mostre, musei, monumenti, assistere a spettacoli, concerti, festival, partecipare a laboratori, degustazioni, passeggiate. Un weekend da vivere in pieno, tra cultura e divertimento. Non perdete questa opportunità unica! Vediamo nel dettaglio gli eventi in programma.

Storie in soffitta: uno spettacolo non solo per bambini

” Storie in soffitta” è uno spettacolo teatrale per tutta la famiglia, firmato da Alessandro Accettella e Roberto Piumini, il celebre scrittore di opere per l’infanzia. Due fratelli, in cerca delle luci di Natale in soffitta, trovano un baule con il diario del nonno e tanti oggetti che li fanno sognare. Con la loro fantasia, danno vita a storie meravigliose, tratte dal libro ‘C’era una volta, ascolta’ di Piumini. Storie di ombrellini, forchette, palle e gomitoli, che raccontano le loro avventure. Uno spettacolo sul gioco e la semplicità, che vi aspetta il 10 e 11 giugno 2023 alle 17.30 al Teatro Mongiovino in Via Giovanni Genocchi, 15 ( Garbatella) . Non mancate!

Roma dall’alto. I segreti del Pincio

Per tutti coloro che oggi, sabato 10 giugno, si trovano a Roma e vogliono vederla da un’altra prospettiva consigliamo di incamminarsi per un itinerario suggestivo che condurrà alla scoperta dei misteri del Pincio. Nato come parte del grande progetto di rinnovamento e riordino della città voluto dai francesi nel 1811, il percorso del Pincio, insieme alla trasformazione di Piazza del Popolo, fu una delle rare opere che venne realizzata nonostante la fine dell’occupazione napoleonica nel 1814. L’idea di Valadier, dal marcato sapore sociale e dalla chiara ispirazione francese, mirava a creare un nuovo ingresso a uno dei varchi più importanti della Roma dell’epoca e a regalare ai romani il primo vero parco pubblico. Nel corso dell’Ottocento il viale e i giardini si arricchirono di numerosi elementi decorativi dal significato prevalentemente celebrativo, come l’Obelisco di Antinoo, i primi cinquanta busti di uomini illustri, l’originale Orologio ad acqua e gli ascensori dell’Atac che collegano il Pincio con il Muro Torto.

Dove, quando e biglietti

Ore 19:30

Per maggiori info visita il sito: https://esperide.it/attivita/roma-dallalto-piazza-del-popolo-e-i-segreti-del-pincio/ Prenotazione obbligatoria: info@esperide.it oppure al 3394750696 – 3498926716. Appuntamento: viale Gabriele D’Annunzio, al primo tornante sulla terrazza che dà su piazzale Flaminio, almeno 20 minuti prima dell’inizio della visita. Contributo: 10€ (soci), 14€ (ospiti occasionali), 6€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap). Come associarsi? www.esperide.it

Festival Euro Mediterraneo. XXIII edizione

Il Festival Euro Mediterraneo, una prestigiosa rassegna di musica classica ideata dal regista e scenografo Enrico Castiglione, torna anche quest’anno al Parco dell’Appia Antica, la splendida via romana circondata dal verde. La ventitreesima edizione del Festival offre dal 7 al 21 Giugno 2023 una ricca serie di concerti ed eventi dedicati a compositori come Vivaldi, Puccini, Rachmaninov, Ligeti, Chopin e altri. Tra i momenti più emozionanti, i concerti in onore di Maria Callas e Enrico Caruso, il recital di Chopin del pianista Ruben Micieli e il gran finale con i Carmina Burana di Carl Orff. Il Festival ha una reputazione internazionale e ha portato la musica in siti archeologici italiani e stranieri, con regie televisive e cinematografiche di grande impatto. Sul suo palcoscenico si sono esibiti artisti di fama mondiale come José Carreras, Montserrat Caballé, Renato Bruson, Katia Ricciarelli, José Cura.

Dove, quando e biglietti

Per informazioni: infoline 0690545957. Biglietti: intero 15,00 Euro + prevendita/ridotto 10,00 Euro + prevendita (ridotti under 18 e over 65) – Biglietti in vendita on line su www.festivaleuromediterraneo.eu e direttamente sul luogo di spettacolo a Via Appia Antica, 176, fin da un’ora prima di ogni concerto. Dispersi. Speciale Talk Show. Tra arte e scienza Il progetto “Dispersi” è un’iniziativa di Enea e Atcl per Spazio Rossellini, sostenuta dal LIFE BLUE LAKES, che vuole creare una comunicazione integrata tra arte e scienza sul tema delle microplastiche nell’ambiente. Tra Gennaio e Maggio 2023, il progetto ha coinvolto i partecipanti in laboratori di scienza, teatro e disegno, per stimolare la sensibilità, la creatività e il pensiero critico. Oggi 10 Giugno alle ore 17:00, ricercatori e artisti presenteranno i risultati in uno spettacolo-conferenza, in cui il dibattito sarà un’occasione di confronto e di valorizzazione delle persone e delle loro relazioni. Dove, quando, biglietti Oggi, 10 giugno, si potrà assistere gratuitamente al Talk Show alle ore 17.00 presso lo Spazio Rossellini in Via della Vasca Navale, 58 – Roma. Passeggiata tra i colori della Torre moresca A Villa Torlonia, il 10 giugno dalle 10 alle 19, torna l’apertura straordinaria della Torre Moresca. Singoli visitatori e gruppi potranno visitare i due piani dell’imponente costruzione, scoprire le suggestive vetrate colorate e gli stucchi policromi (max 20 visitatori per turno, con il biglietto d’ingresso alla Serra Moresca e con prenotazione obbligatoria al call center 060608). Weekend stellari Il 10 e 11 giugno, alle 11 e alle 17, nella sala Multimediale del Museo di Roma in Trastevere tornano gli appuntamenti con Weekend stellari, le conferenze e gli incontri per tutti, pensati e realizzati appositamente per lo spazio museale dagli astronomi del Planetario di Roma. Ingresso con biglietto del Museo, fino a esaurimento posti. Gratuito con la MiC card. La Stampa solare: laboratorio al Palazzo delle esposizioni Al Palazzo delle Esposizioni l’11 giugno alle 11, nell’ambito del progetto espositivo Roma, a portrait. Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri, il Laboratorio d’arte propone Impressioni a cavallo!, un laboratorio speciale di stampa solare con l’artista spagnola Carla Boserman. Uno spazio di sperimentazione per conoscere le possibilità della tintura vegetale, disegnare con il cibo e ricercare forme di stampa più sostenibili e naturali. Attività gratuita per ragazze e ragazzi dai 7 agli 11 anni con prenotazione obbligatoria. “La Nuvola è Donna”; personale d’arte La Nuvola è Donna è una mostra personale di Veronica Chiacchio, artista selezionata dalla Fondazione Mario Moderni con il bando Fumetti Corsari. La mostra esplora la figura femminile nel mondo dei fumetti, usando la nuvoletta come simbolo e strumento espressivo. Attraverso venti opere grafiche, l’artista rende omaggio alle icone rosa del fumetto italiano e internazionale, evidenziandone la sensualità, il carattere, il ruolo storico e la potenza comunicativa. La mostra vuole essere anche una riflessione sul femminile nella cultura pop e sulla sua rilevanza nel contemporaneo. Dove, quando, biglietti La mostra, inaugurata l’8 giugno, sarà fruibile dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 18:00 fino al 16 giugno. Ingresso gratuito. Visioni da un film L’Odio e Decimamente La mostra ” Visioni da un film- L’Odio”, curata da Barbara Frascà e organizzata dal Centro Culturale di Roma, sarà aperta al pubblico dal 15 giugno al 15 luglio 2023. Un’occasione imperdibile per gli amanti del cinema e della fotografia, ma anche per chi vuole scoprire una realtà spesso ignorata o dimenticata. L’esposizione propone una rilettura fotografica del celebre film di Mathieu Kassovitz, che nel 1995 denunciò la drammatica realtà dei giovani emarginati nelle banlieue parigine. Attraverso 37 scatti in bianco e nero, che seguono la trama del film e ne esaltano la forza espressiva, l’artista ci invita a riflettere sulle tematiche sociali e umane di un’opera ancora attuale e coinvolgente. Decimamente, la mostra sul quartiere di Decima La mostra di Fulvia Subania “Decima: un quartiere d’Autore” presenta una visione personale e artistica di un’opera architettonica di Luigi Moretti, che ha progettato una cittadella residenziale innovativa e funzionale, vicina all’EUR e al villaggio olimpico. L’esposizione, curata da Upgrade Local Roma, vuole valorizzare la storia, la vita e le intenzioni di questo sito urbano, che è ancora oggi un modello di riferimento per l’architettura contemporanea. La mostra offre anche l’occasione di scoprire il quartiere attraverso delle visite guidate e degli studi approfonditi. Dove, quando, biglietti L’inaugurazione delle due mostre si è tenuta il 9 Giugno e sarà possibile visitarla fino al 21 Luglio 2023 presso la moderna e suggestiva location de La Vaccheria (Via Giovanni l’Eltore, 35 – Roma Eur). Ingresso libero. Note in Biblioteca 2023. Incontri Musicali

Ascoltare un concerto di musica classica in una biblioteca è un’esperienza unica, che permette di entrare in contatto con i libri, testimoni silenziosi di epoche, pensieri e sentimenti che hanno ispirato i grandi compositori. In una biblioteca, la musica classica si arricchisce di nuovi significati e suggestioni, creando un dialogo tra le note e le parole. “Note in biblioteca” è un evento che propone di vivere questa magia, offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare brani di alta qualità eseguiti da musicisti professionisti in una cornice suggestiva e stimolante.

Giovedì 15 giugno

La Biblioteca Vaccheria Nardi ospita giovedì 15 giugno alle 20.00 una conferenza concerto (più concerto che conferenza) a cura di Giovanni D’Alò, con il pianista Alessandro Simoni. Il programma prevede brani di Scarlatti, Schubert, Skrjabin e Rachmaninov. Alessandro Simoni è un giovane e talentuoso pianista, diplomato con lode e menzione d’onore al Conservatorio di Frosinone e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha suonato in diverse località italiane e ha vinto numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Ha ricevuto il Premio Sveva Classica 2021 per la sua eccellenza artistica. È uno dei pianisti dell’Ensamble Novecento, specializzato in musica contemporanea.

Sabato 24 giugno

La Biblioteca Vaccheria Nardi presenta sabato 24 giugno alle 11.30 un concerto di musica da camera per viola e pianoforte, con Leonardo Taio e Sofia Adinolfi. Il programma comprende opere di Brahms, Schumann e Clarke, introdotte da dottorandi in Musicologia della Sapienza Università di Roma. Leonardo Taio e Sofia Adinolfi sono due giovani e brillanti musicisti, diplomati con lode nei Conservatori di Como e Bologna. Hanno studiato con maestri prestigiosi, suonato in importanti stagioni e festival e vinto il Concorso Internazionale di Musica da Camera “Gasparo da Salò”. Hanno anche frequentato l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in collaborazione con la quale si svolge l’evento.

Dove, quando, biglietti

Sarà possibile ascoltare i concerti gratuitamente presso la Biblioteca Vaccheria Nardi – Via di Grotta di Gregna, 37 ( Roma Centro). Per informazioni:Tel. 06.3610051-52www.concertiiuc.it botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it