L’operaio che arrotondava con lo spaccio: in casa piante di marijuana alte due metri

Probabilmente lo stipendio da operaio non gli bastava. Così aveva deciso di arrotondare avviando un’attività di spaccio a domicilio che aveva riscosso peraltro un buon ‘successo’ a giudicare dal via vai continuo di clienti dalla sua abitazione. Il tutto è stato però scoperto dai Carabinieri e l’uomo è finito in arresto.

Spaccio a Valmontone

I Militari infatti avevano notato presso l’abitazione dell’operaio, di 42 anni, residente a Valmontone, uno strano andirivieni di persone. Pertanto hanno deciso di eseguire una verifica. Subito è saltata all’occhio la presenza all’interno del giardino di pertinenza dell’abitazione attenzionata di tre piante di marijuana alte circa due metri.

La perquisizione

Quando il 42enne è rincasato è scattata la perquisizione con il rinvenimento di altre 4 piante in fase di essicazione e ulteriore sostanza stupefacente, già essiccata e pronta alla cessione illecita, contenuta all’interno di barattoli in vetro il cui peso complessivo è di 2,7 kg. Tutta la sostanza è stata sequestrata in attesa delle analisi di laboratorio che consentiranno di stabilire il valore del principio attivo nonché quantificare le dosi complessive. L’uomo, dopo l’arresto, è stato rimesso in libertà in attesa dello svolgimento del processo.

Foto di repertorio