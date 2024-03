Casa di riposo abusiva ai Castelli: coppia trasforma la propria abitazione in una Rsa

Avevano aperto una casa di riposo, ma senza alcuna autorizzazione. Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Velletri a scoprire che una coppia, 51 anni lui 46 lei, aveva allestito in una casa privata un ricovero per anziani completamente abusivo.

Il blitz all’interno della struttura

I militari, qualche giorno fa, hanno effettuato un blitz all’interno della struttura per constatare la presenza di cinque ospiti di età compresa dai 79 ai 93 anni, tutti in buone condizioni di salute. Quattro sono stati riaffidati ai rispettivi familiari, mentre la 93enne è stata accompagnata da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Velletri poiché non sono stati rintracciati parenti.

Riscontrate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Nel corso dei controlli, inoltre, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri i gestori dell’attività, dopo aver accertato diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come la mancanza del documento di valutazione dei rischi e l’inadeguatezza dell’impianto elettrico. I sanitari dell’ASL, invece, hanno diffidato i responsabili della struttura a produrre la documentazione amministrativa che attesti il possesso delle autorizzazioni risultate mancanti durante il controllo.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.