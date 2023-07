700 euro subito sul cedolino, italiani in festa: spetteranno a tutti questi pensionati

Sono in arrivo 700 euro sul cedolino, è una vera festa per gli italiani, ma spetteranno solo a questi pensionati. Scopriamo quali pensionati avranno diritto a questo incredibile aumento!

Alcuni pensionati riceveranno un aumento di 700 euro, una vera gioia per coloro a cui spetta questa maggiorazione. Se anche tu ne hai diritto, puoi richiederli. Ecco a chi spetta questo aumento generoso e come fare per averlo!

In arrivo l’aumento sulle pensioni minime

Non tutti hanno ricevuto l’aumento sulla pensione minima e anche a luglio non è certo che arriverà. Si parla però già di un altro incremento sui trattamenti pensionistici, che pare dovrebbe arrivare nel 2024.

Ad annunciarlo è il governo Meloni, che ha tenuto a sottolineare come uno dei punti più importanti del programma è proprio l’aumento delle pensioni minime. Oltre che a luglio, anche il prossimo anno sono previsti aumenti sui trattamenti minimi, almeno di 100 euro in più.

La maggioranza di governo ha promesso che le pensioni minime a luglio subiranno un aumento, ma non si tratta di quello che era stato proclamato da Forza Italia durante la campagna elettorale. Il partito parlava all’epoca di far arrivare a mille euro al mese le pensioni minime, ma il governo ha riformulato quella promessa.

Le pensioni aumentate fino a 600 euro al mese

Anche se l’obiettivo prefissato da Berlusconi, cioè quello di portare a mille euro al mese le pensioni minime, non è mai stato raggiunto, un aumento su queste pensioni c’è stato ugualmente. Infatti, l’importo che era di circa 563,74 euro al mese arriva in molti casi quasi a 600 euro.

Grazie agli aumenti, come previsto dal DEF, che verranno accreditati sul cedolino di luglio, le pensioni minime saliranno e potranno toccare la soglia dei seicento euro. Le percentuali con cui verranno calcolati gli aumenti sono due, l’1,5% e il 6,3%.

Per quanto riguarda gli aumenti calcolati con la percentuale dell’1,5% interesseranno i pensionati che hanno un’età fino a 75 anni. L’importo della pensione per queste categorie di pensionati sarà al mese pari a 572,54 euro.

Invece, per quanto riguarda la percentuale di aumento del 6,3%, spetterà ai pensionati che hanno compiuto 75 anni. L’importo della pensione per queste categorie di pensionati sarà al mese pari a 599,82 euro. Questo incremento spetterà nello specifico a chi prende un trattamento di pensione al di sotto del limite nuovo stabilito, mentre non spetterà a chi supera questo limite.

Chi riceverà i 700 euro di pensione

Ma allora, chi riceverà i 700 euro di pensione? A chi spetterà l’aumento fino a questa cifra? In realtà, questo aumento fino a 700 euro sarà possibile il prossimo anno, nel 2024, ma non lo riceveranno tutti. Infatti, potranno ricevere l’incremento sulla pensione minima gli over 75 anni.

Solamente questa categoria potrà ottenere un incremento che farà arrivare il trattamento minimo a ben 700 euro. Invece, coloro che hanno meno di 75 anni, potrebbero ricevere un aumento nel 2024 che farà arrivare la pensione a 600 euro mensili.

Gli aumenti ostacolati dalla crisi economica

Da molti anni si parla di aumento di pensioni e come abbiamo già detto Forza Italia soprattutto ha lanciato la proposta in passato di portare a mille euro le pensioni minime. Sarebbe veramente una grandissima novità, ma è chiaro che non è facile applicarla.

La situazione attuale, con la crisi economica che è alle stelle, non permette di lasciare troppo spazio al governo per intervenire in maniera ottimale sugli aumenti delle pensioni. Piuttosto, la crisi economica impedisce di mettere in atto programmi che prevedono stanziamenti di fondi enormi.

Al momento, oltretutto, il governo è impegnato a rispettare le decisioni dell’Unione Europea e deve anche far fronte alle problematiche interne, quindi di aumentare con un rialzo eccessivo le pensioni minime non se ne parla proprio.

Per l’anno prossimo è altrettanto complicato parlare di aumenti esagerati, visti i problemi di bilancio che il governo deve tenere in alta considerazione. Anche la rivalutazione straordinaria in questo momento non è stata neanche confermata, per cui c’è un momento di riflessione da parte del governo, che deve capire la direzione da prendere.

In più, è importante tenere in conto che le riforme sulle pensioni avranno un costo altissimo negli anni successivi, per questo le promesse fatte dalla maggioranza probabilmente non saranno rispettate. Come vedi, quando si parla di aumenti bisogna tenere in conto diversi fattori, ma tutto sommato le pensioni minime sono decisamente più alte che in passato!