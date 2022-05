Aeroporto di Fiumicino, al via le nuove assunzioni: profili ricercati e come candidarsi

Fiumicino. Come vi avevano anticipato qualche articolo fa, all’aeroporto di Fiumicino è stata inaugurata una nuova zona di imbarco, con una struttura molto ampia che ospiterà tanti servizi. Il che, naturalmente, è sinonimo di offerte di lavoro. Sono oltre 10.000 le nuove assunzioni previste all’aeroporto di Fiumicino, in vista della prossima e imminente apertura che avverrà proprio il 18 maggio. Vediamo, ora, quali sono i profili maggiormente ricercati.

Opportunità di lavoro al nuovo scalo di Fiumicino

Le possibilità di lavoro offerte dall’apertura delle prossima area di imbarco sono piuttosto variegate ed eterogenee. Si va dalla necessità di addetti alle pulizie agli addetti all’assistenza dei passeggeri e di servizi a terra. Ci saranno, poi, anche nuove assunzioni per gli operatori del turismo e nei negozi e servizi che gravitano attorno all’area di imbarco, prontissima a diventare uno dei fiori all’occhiello dello scalo romano di nuova generazione.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Tutto questo è ovviamente possibile solamente attraverso la propria candidatura. Ricordiamo, a tal proposito, che l’aeroporto Leonardo da Vinci è gestito dalla società ADR. Dunque, sul sito ufficiale, nella sezione jobs, sarà possibile trovare tutte le offerte aperte. Dopo aver dato un’occhiata, avendo trovato l’offerta che fa al caso vostro, non resta che inviare il proprio CV e sperare di essere ricontattati per un colloquio conoscitivo.

I profili richiesti e ricercati

Tra i tanti profili specialistici ricercati, troviamo: progettisti, infermieri, tecnici, buyer, radio e mobility expert solo per fare alcun esempi. Ovviamente, per ogni ambito ci sarà bisogno di possedere delle skills differenti. Si tratta di un’occasione davvero importante per chi sta cercando lavoro o per chi vuole cambiare i propri orizzonti con qualche nuova esperienza. Ora, il 18 maggio è ormai alle porte, e non resta che lanciare i propri dadi.