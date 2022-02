Alessandro Benetton, chi è l’ex marito di Deborah Compagnoni: età, carriera, oggi, nuova fidanzata, figli, patrimonio, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo, che ogni weekend tiene compagnia al pubblico di Canale 5. Oggi, per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin, arriverà Deborah Compagnoni, una leggenda dello scii italiano, pronta a raccontarsi tra vita privata e carriera. Ma conosciamo meglio l’ex marito, Alessandro Benetton.

Alessandro Benetton, chi è l’ex marito di Deborah Compagnoni: età e carriera

Alessandro Benetton, secondogenito di Luciano Benetton e Maria Teresa Maestri, è nato a Treviso il 2 marzo del 1964 ed è un imprenditore italiano. Ha studiato negli Stati Uniti, nel 1987 si è laureato in business administration e nel 1991 ha conseguito un mater. Ha lavorato in Goldman Sachs International a Londra, dal 1988 al 1998 è stato presidente di Benetton Formula ed è presidente di 21 Invest, azienda da lui fondata nel 1992. Attualmente è consigliere d’amministrazione di Edizione S.r.l, di Autogrill S.p.A e nel 2022 è diventato presidente di Edizione, che si è trasformata in una SpA.

Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni: figli, matrimonio

Alessandro Benetton è stato sposato per ben 13 anni con l’ex campionessa olimpica e mondiale di sci alpino Deborah Compagnoni. Dal loro amore sono nati tre figli, Agnese, Tobias e Luce.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @alessandro_benetton vanta oltre 44 mila followers.