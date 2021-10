Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 7 ottobre 2021: piogge e vento

Continuano le piogge e i disagi in tutto il Lazio. Anche domani sarà una giornata all’insegna del maltempo. Il Centro Funzionale Regionale ha annunciato l’allerta meteo per giovedì 7 ottobre. Ma se nelle Marche e in Calabria l’allerta è arancione, nella regione della Capitale è gialla. Durerà per 18-24 ore. Le previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile indicano che ci saranno forti venti a burrasca, in particolare sui settori settentrionali e sui crinali appenninici. Sono previste inoltre possibili mareggiate lungo le coste.

Allerta meteo a Pomezia: le previsioni per giovedì 7 ottobre

Incessante il maltempo su Pomezia che si prepara all’allerta per vento, di colore giallo. Le previsioni sono state diramate direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile, che prevedono: “venti da forti a burrasca, specie sui settori settentrionali e sui crinali appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte“.

Sulla base di tali informazioni – dei fenomeni previsti e della situazione meteo – il Centro Funzionale Regionale ha decretato allerta vento per tutta la mattina di domani, giovedì 7 ottobre 2021, e per le successive 18-24 ore sulle Zone di Allerta della Regione; tra cui, Pomezia. Leggi anche: Maltempo, cede la strada: la via Pontina resta chiusa

Allerta meteo giovedì 7 ottobre, a Roma pioggia la mattina

Secondo le previsioni meteo diffuse sul sito dell’aeronautica militare, la pioggia si abbatterà su Roma nella notte tra il 6 e il 7 ottobre. Dalle 8.00 del mattino, invece, dovrebbe essere nuvoloso, con una temperatura che va dai 15 gradi nelle prime ore della giornata fino ai 20 delle 14.00 del pomeriggio.

Meteo Roma e Lazio 8 ottobre 2021: le previsioni

Nella giornata di giovedì 8 ottobre il tempo le previsioni meteo indicano un tempo stabile, con sole prevalente al mattino. Anche nel corso del pomeriggio non dovrebbero esserci piogge. In serata non si prevede nessuna variazione, con tempo asciutto. Le temperature saranno comprese tra +10°C alle prime ore del mattino, quando è più fresco, e +23°C durante l’ora di pranzo.