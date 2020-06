Anticipazioni Made in Sud stasera in tv: Stefano De Martino, Fatima Trotta e tutti i comici della puntata

Anticipazioni Made in Sud stasera in tv: Stefano De Martino, Fatima Trotta...

Torna su Rai 2 in prima serata dall’Auditorium del Cptv di Napoli l’appuntamento con lo show comico Made In Sud condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. I due conduttori sono pronti per la terza puntata all’insegna di risate, musica e allegria.

Made in Sud stasera in tv 29 giugno: anticipazioni

Il tema della puntata è la follia. Insieme a Stefano De Martino e Fatima Trotta ci sarà anche Biagio Izzo con le sue incursioni comiche e i suoi ‘Tic Tic’. Non solo risate, ma anche musica con Sal Da Vinci che, accompagnato da De Martino e Fatima Trotta, farà un medley con D’istinto e di cuore, Nanà e Napulè. Non mancherà Lello Arena, ospite speciale di questa edizione.

Made in Sud stasera in tv: tutti i comici

Tantissimi i comici che saliranno sul palco: Mino Abbacuccio con il suo ‘Peppe Domanda’ che parlerà dei nuovi bonus in arrivo…sempre a 20 euro, Peppe e Rosaria ripropongono il loro ‘Zuppa Party’ per raccogliere like con lezioni online, Enzo e Sal i ‘Bamboccioni’, i ‘Ditelo voi’, Paolo Caiazzo, Ciro Giustiniani, la signora Romilda alias Maria Bolignano. In squadra ci saranno Mariano Bruno e il suo ‘Lallo il Cavallo’, gli Arteteca, Le Sex and the Sud Floriana e Luisa, Francesco Albanese, Nello Iorio, Ettore Massa, Matranga e Minafò insieme a Rosario Alagna ovvero Gianni Lattore, i Falchi Claudio Di Giovanni e Giuseppe Accetta, Simone Schettino, Tommy Terrafino, Antonio D’Ausilio, Peppe Iodice, Adel Ahmed, Manu e Luca, l’imitatore Vincenzo De Lucia, i Radio Rocket, i Sud 58, i Gemelli di Guidonia, Enzo Fischetti e Uccio De Santis in collegamento dalla Puglia. E ancora la coppia dei ‘vecchietti al parco’ composta da Lello Arena e Paolo Caiazzo.