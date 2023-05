App di monitoraggio XNSPY per Android e iOS – Come funziona in Italia

XNSPY è un programma di monitoraggio per dispositivi iOS e Android che funziona in modalità invisibile. Il software di monitoraggio del telefono cellulare può funzionare come uno strumento spia 24 ore su 24, monitorando i dati e inviandoli alla tua dashboard.

Puoi utilizzare strumenti sofisticati come geofencing, registri delle chiamate, tracciamento WiFi, ispezione di messaggi di testo e messaggi istantanei (inclusi i messaggi eliminati), nonché altre funzionalità uniche, per proteggere il proprietario del dispositivo e spiare il cellulare di qualcuno.

XNSPY è popolare in Italia perché questo software spia per iPhone e Android è altamente compatibile e mantiene al sicuro i dati tracciati. Mentre altri software spia sollevano problemi di non compatibilità, possono essere difficili da usare, rallentare i telefoni e rubare dati o infettare i dispositivi con malware.

Nessuno di questi problemi è stato riscontrato durante i miei test di XNSPY e anche altri revisori hanno avuto un’esperienza simile utilizzando l’app. Quindi diamo uno sguardo dettagliato all’app, quali caratteristiche offre, facilità d’uso, compatibilità e prezzi.

Caratteristiche XNSPY

Alcune delle funzionalità di XNSPY non si trovano su altre app di spionaggio presenti nel mercato italiano, questo conferisce all’app una grande utilità per le tue esigenze di monitoraggio. Ecco alcune delle funzionalità più importanti di XNSPY trovate su iOS e sulla variante Android dell’app.

1. Registratore di tasti

L’app ha una solida funzione di keylogger che ti consente di estrarre in remoto i tasti premuti dal telefono di destinazione e salvarli sul tuo account in modo da poterli visualizzare in seguito.

Puoi trovarli dalla scheda Keylogger e visualizzare tutte le sequenze di tasti in dettaglio. Le sequenze di tasti vengono mostrate come messaggi di testo dall’app XNSPY, insieme all’app del telefono in cui sono state digitate insieme all’ora e alla data di ciascuna voce del keylog.

2. Geolocalizzazione

Il monitoraggio della geolocalizzazione di XNSPY è un’altra caratteristica popolare. Le sue funzionalità di tracciamento consentono di visualizzare la posizione in tempo reale del dispositivo target e spiare sul telefono cellulare di qualcuno. Puoi anche visualizzare la data e l’ora di ogni luogo che hai visitato visualizzando la cronologia della tua posizione dal tuo account. Questa funzione funziona senza intoppi con iPhone e iPad e anche con dispositivi Android.

3. Cronologia delle chiamate

Inoltre, XNSPY ha la capacità di registrare le chiamate in tempo reale e conserva una copia locale dei registri delle chiamate anche se il dispositivo viene cancellato. L’ora, la data e persino la posizione del destinatario di ogni chiamata sono state registrate automaticamente mentre i dati della chiamata sono stati conservati sui server dell’app.

Puoi ascoltare chiamate potenzialmente dannose e aggiungere tali numeri a una lista di controllo, rendendolo uno degli strumenti più utili per ricevere avvisi istantanei quando un molestatore ti chiama in modo da poterlo segnalare immediatamente alle autorità.

4. Analisi registro chiamate

L’analisi delle chiamate è un altro aspetto della suite di monitoraggio di XNSPY. Offrendo informazioni complete su ogni chiamata effettuata e ricevuta, integrava in modo efficace la funzione di monitoraggio del registro delle chiamate.

Nella funzione di analisi delle chiamate sono stati inclusi dati approfonditi sui primi cinque chiamanti, le prime cinque durate delle chiamate e una scheda perforata dell’attività del tempo di chiamata. Puoi persino calcolare le cinque chiamate più lunghe effettuate dal tuo smartphone utilizzando l’opzione “Top 5 Call Durations”.

Questa funzione fornisce eccellenti informazioni sulla cronologia delle chiamate del dispositivo e consente un’analisi più proattiva dei dati in modo da poter tenere traccia dei giorni di chiamata più impegnativi in ​​una settimana di ogni mese.

5. Cattura schermata

La funzione Screen Record mostra la cronologia completa della chat insieme alla data e all’ora di ciascun messaggio e al nome di ciascun partecipante.

È una delle funzionalità di tracciamento distintive del software per i dispositivi mobili. Ora supporta il tracciamento continuo di Twitter, TikTok, Snapchat, Facebook e Instagram grazie alla versione più recente. E usandolo, non ho avuto problemi a tenere traccia di tutte queste app.

Puoi visualizzare gli screenshot in alta risoluzione dalla tua dashboard quando vuoi. Mostra anche i messaggi eliminati, quindi se desideri visualizzare i messaggi più vecchi che hai accidentalmente cancellato dal dispositivo, puoi utilizzare questa funzione.

6. Registrazione del suono di sottofondo

La funzione di registrazione del suono dell’app XNSPY ti consente di ascoltare l’ambiente circostante il telefono di destinazione con un audio cristallino e ad alta fedeltà. Durante i miei test, l’audio era più chiaro rispetto ad altre app di monitoraggio che ho utilizzato e non presentava distorsioni, latenza o interruzioni.

Quando utilizzi questa funzione, XNSPY accende il microfono, avvia la registrazione audio e carica i file sui server. Il programma ti consente di specificare un tempo per registrare ogni sessione per un massimo di cinque ore.

Durante i miei test, ho scoperto che l’app poteva registrare l’audio solo a meno di 5 metri di distanza dal dispositivo di destinazione. Tuttavia, ho notato che la qualità audio ha iniziato a deteriorarsi dopo 5 metri.

7. Notifiche personalizzate

Puoi anche scegliere a quali contatti e ID e-mail desideri ricevere le notifiche ed è una delle funzionalità recentemente introdotte dagli sviluppatori per la sua base di utenti italiana. Questa funzione ti avviserà tramite un avviso ogni volta che il telefono monitorato invia o riceve e-mail, messaggi o telefonate da uno qualsiasi dei contatti elencati.

Inoltre, puoi scegliere termini specifici in modo che XNSPY ti invii un messaggio se e quando vengono utilizzati, ad esempio, dai tuoi figli o dipendenti. Puoi anche ricevere notifiche da XNSPY ogni volta che la scheda SIM sul dispositivo di destinazione viene cambiata.

Anche la ricezione di avvisi automatici è molto utile perché non è possibile monitorare costantemente il telefono in ogni momento.

8. Monitoraggio del telegramma

Telegram è la seconda app di messaggistica più popolare in Italia, dietro solo a WhatsApp. Quindi avere una funzione dedicata per tenerne traccia è una buona mossa per i clienti. Attraverso la funzione di tracciamento di Telegram di XNSPY, puoi monitorare chat, GIF, nomi di contatti e numeri di Telegram in modalità invisibile totale.

9. Accesso alle cartelle nascoste

L’app spia XNSPY per Android per gli smartphone più recenti raddoppia il limite di caricamento dei dati, offrendo agli utenti una capacità di archiviazione cloud aggiuntiva. Puoi inviare foto e video di dimensioni doppie e gli utenti possono anche accedere alle cartelle nascoste.

Significa che puoi anche controllare le foto e i video sugli smartphone monitorati inviati utilizzando le principali applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp e Facebook Messenger e spiare anche i video e le immagini salvate nelle cartelle nascoste sullo smartphone.

Poiché XNSPY funziona su smartphone vecchi e nuovi, vede tutti i dati del telefono come un’unità collettiva. Pertanto, la necessità di questa funzionalità aggiuntiva diventa evidente quando si perde l’accesso alle cartelle nascoste.

10. Caratteristiche del telecomando

XNSPY ha le funzioni di controllo remoto Record Surround, Wipe Phone, Lock Phone e Take Screenshot che funzionano in modo abbastanza semplice. Invii un comando dalla loro dashboard e l’app XNSPY installata sul telefono di destinazione risponde di conseguenza per eseguire il comando da te inviato.

Record Surround è la funzionalità di registrazione del suono ambientale che consente all’app di attivare il microfono di un telefono da remoto per ascoltare l’ambiente circostante.

La funzione Wipe Phone ha eliminato tutti i dati del telefono causando il ripristino delle impostazioni predefinite. Blocca telefono bloccherebbe o sbloccherebbe da remoto il dispositivo. E Take Screenshot farebbe uno screenshot del dispositivo nel momento esatto in cui è stato premuto il pulsante.

Ora diamo un’occhiata alla facilità d’uso e installazione dell’app.

Facilità di installazione e utilizzo di XNSPY

Un’altra caratteristica che distingue XNSPY dal resto delle app spia è la sua facilità di installazione e utilizzo. L’app non richiede molto tempo per l’installazione e il download perché guida gli utenti attraverso l’intero processo ed è abbastanza facile da capire anche se sei una persona non tecnologica.

L’app ha un’interfaccia semplice che mostra tutte le funzionalità rilevanti in un menu elenco e ogni parametro di impostazione e tracciamento può essere personalizzato.

Compatibilità XNSPY

XNSPY è compatibile con dispositivi Android 4.0 e versioni successive e iOS 6.0+. Ha funzionato a meraviglia sul mio telefono di prova e non dovrebbe avere problemi a funzionare su altri dispositivi iPhone o Android perché è un software spia stabile per iPhone ed è ottimizzato per funzionare su telefoni italiani.

Prezzo di abbonamento XNSPY

XNSPY ha prezzi speciali per i suoi clienti italiani, dandogli un altro vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. L’app è disponibile a partire da 6,8 euro al mese se scegli un abbonamento annuale.

È disponibile anche per 18 euro al mese e 32 euro al mese se scegli rispettivamente l’abbonamento trimestrale o un abbonamento mensile. Puoi acquistare l’app dal sito Web XNSPY e ha un metodo di pagamento sicuro integrato nel sito Web grazie a un URL crittografato.

Cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto

Mi è piaciuto che l’app fosse estremamente facile da usare e da installare, inoltre ha estratto automaticamente tutti i dati in modalità invisibile totale. C’erano tuttavia alcune cose che non mi piacevano. Ho trovato l’interfaccia utente un po’ noiosa e noiosa. Un’altra cosa che non mi piaceva era che l’app a volte diventava lenta e dovevo provare ad accedere più volte prima di poter accedere al mio account.

Il futuro di XNSPY

Con la popolarità degli smartphone, è chiaro il motivo per cui esiste una seria necessità di proteggerli e renderli più sicuri. E con esso, XNSPY avrà una presa più forte sul mercato italiano. Se aggiungono più funzionalità come il blocco dei contatti remoti e il blocco delle parole chiave, può diventare una forza con cui fare i conti.