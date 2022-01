Artena, nel bar senza green pass: multato anche il titolare per il mancato controllo

Artena, senza green pass nel Bar, multati. Controlli mirati dei Carabinieri in queste ultime ore rivolte alle verifiche circa il rispetto delle normative anti Covid e nello specifico del possesso del Green Pass. In particolare due clienti sono stati sanzionati e con loro anche il titolare dell’attività.

Senza green pass ad Artena: in tre multati

La verifica è scattata in serata. I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno eseguito un controllo all’interno di un bar della zona, sanzionando i due clienti che stavano consumando all’interno del locale senza essere in possesso della certificazione verde e il titolare dell’esercizio per non aver attuato il controllo circa il possesso del certificato all’accesso al locale.

I controlli

In queste ore sono decine le verifiche effettuate dai Carabinieri in tutta Roma e provincia. I controlli sono rivolti a controllare il rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni scorsi, in modo particolare sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici.

