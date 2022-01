Pomezia, lavoravano senza green pass, multati anche i gestori: «Non hanno controllato»

Nuove regole, nuovo decreto e nuovi furbetti pronti ad aggirare le normative anti-Covid. Con i controlli, da parte dei Carabinieri, che continuano ad essere capillari a Roma, ma anche sul litorale. E proprio a Pomezia i militari hanno passato al setaccio due strutture ricettive e qui hanno sanzionato dipendenti e gestori.

Pomezia, al lavoro senza Green Pass

A Pomezia, in due alberghi, sono stati sanzionati i dipendenti e i gestori. Il motivo? I primi stavano lavorando senza Green Pass, i secondi invece non hanno controllato il possesso della regolare certificazione verde del personale. E, quindi, è scattata la multa per tutti.

Ardea: a passeggio sul lungomare senza mascherina

Non sono certo le prime sanzioni e le prime violazioni. La scorsa settimana ad Ardea, sul litorale romano, un uomo è stato sorpreso sul lungomare dai Carabinieri mentre passeggiava senza mascherina, che è obbligatoria anche all’aperto. Un’uscita che al 47enne è costata cara.