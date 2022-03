Benzina a 5 euro al litro, la foto arriva da un distributore in Italia: ecco cos’è successo

Benzina. Quando gli automobilisti e gli avventori del Milanese si sono avvicinati, non potevano credere ai loro occhi. Un sussulto al cuore, questa è stata la loro prima reazione dinanzi al prezzo esorbitante letto nella giornata di domenica 6 marzo alla pompa di benzina. Da allora, la foto ha iniziato a circolare grazie ad un post diffuso sui social dal Sindaco di Corbetta Marco Ballarini. L’erogatore in questione, uno dei tanti sul comune del Milanese, riportava l’esorbitante cifra di 4,89 euro al litro.

Il chiarimento sul prezzo della benzina

Per fortuna, poi, è arrivato immediatamente il chiarimento: il prezzo al litro è stato frutto di un errore nella programmazione del distributore. Ancora, però, non è chiaro se qualcuno abbia effettivamente fatto rifornimento a quelle cifre pazzesche e se riuscirà, nel caso, ad avere un risarcimento.

Le parole del Sindaco

Tuttavia, un dato fa riflettere: il fatto che il Sindaco, e molti altri, abbiano creduto veritiera quella cifra, e che il carburante avesse raggiunto realmente tali picchi. L’aumento, di fatto, è una realtà continua e costante in questi giorni. La guerra in Ucraina è sicuramente complice, e la soglia è sempre più alta. “Speriamo non sia una premonizione”, è stato il successivo commento del Sindaco.