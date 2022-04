Covid, oggi nel Lazio 7.071 nuovi casi positivi e 14 decessi: i dati dal territorio

Covid, Lazio. Continua senza sosta il monitoraggio nei confronti dell’andamento pandemico, soprattutto ora che siamo ”fuori pericolo” e la soglia dell’attenzione potrebbe calare. Di certo, l’attenzione mediatica al fatto, quella, è già calata, in quanto la questione del virus sembra essere uscita completamente di scena, certo complice anche la crisi in Ucraina, di non poco conto. Tuttavia, è bene continuare ad ispezionare la situazione. Ecco il bollettino di oggi, sabato 23 aprile 2022.

Le parole dell’Assessore D’Amato

Così Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha dichiarato nel suo ultimo comunicato: “Oggi nel Lazio su 7.956 tamponi molecolari e 36.610 tamponi antigenici per un totale di 44.566 tamponi, si registrano 7.071 nuovi casi positivi (-270), sono 14 i decessi (-6), 1.143 i ricoverati (-2), 68 le terapie intensive (-2) e +5.012 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 15,8%. I casi a Roma citta’ sono a quota 3.222”. E’ quanto fa sapere l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Leggi anche: Covid, allarme reinfezioni: giovane contagiata 2 volte in 20 giorni con Omicron

I numeri dalle Asl sul territorio