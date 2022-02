Bonus camionisti 2022: cos’è, a chi spetta, importo e come richiederlo

Bonus camionisti. Con il disegno di legge del decreto Milleproroghe, ecco stanziato un nuovo pacchetto di risorse per risollevare il settore degli autotrasporti che, in queste settimana sta soffrendo due grandi crisi. Da una parte l’innalzamento brusco del carburante, dall’altra una sofferenza ormai protrattasi nel tempo: la carenza di autisti. Infatti il bonus cerca di riparare soprattutto a questo secondo grande problema, in quanto è destinato ai soggetti di età compresa tra i 21 e i 35 anni interessati ad ottenere la patente C e l’abilitazione per lavorare come autotrasportatori. Si tratta di un incentivo abbastanza cospicuo: può arrivare a coprire l’80% delle spese fino ad un massimo di 2.500 euro.

Nuovo bonus per i giovani camionisti

E’ tutto pronto per l’arrivo del nuovo bonus previsto per i giovani e futuri camionisti. Nel disegno di legge, engono stanziati 3,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Sono risorse che andranno direttamente a finanziare un fondo chiamato “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto“.

A chi è rivolto?

Come già in parte anticipato, il fondo finanziario in questione sarà utilizzato per concedere un contributo in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e i 35 anni pari all’80% della spesa sostenuta. Il tutto per un importo non superiore a 2.500 euro, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2026. Di fatto, ottenere una patente C in una scuola guida qualsiasi non è cosa da poco. Il prezzo si aggira intorno ai 1.200 euro, mentre preparando la teoria da privatista si riesce a risparmiare qualcosa, ma i costi sono sempre abbastanza alti. Infine, per avere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), invece, le spese sono superiori a 2.000 euro.