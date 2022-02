Calendario riaperture fino al 15 giugno 2022: regole e novità in arrivo per mascherine, green pass, obbligo vaccinale e stato di emergenza

Calendario riaperture fino al 15 giugno 2022, ecco tutte le regole e le novità in arrivo per mascherine, green pass, obbligo vaccinale e stato di emergenza. Scattano oggi, lunedì 7 febbraio 2022, le nuove disposizioni varate dal Governo sul fronte dell’emergenza Coronavirus. In particolare novità ci sono in materia di green pass, quarantena per le scuole nonché indicazioni sulle riaperture. Ulteriori cambiamenti ci saranno nei prossimi giorni: vediamo quali settori saranno interessati.

Calendario riaperture fino al 15 giugno 2022

La prima data da cerchiare in rosso è quella di oggi, 7 febbraio. Da oggi infatti la durata del green pass per chi è ha fatto la dose booster o è guarito dal Covid dopo aver completato il ciclo vaccinale primario diventa illimitata. Inoltre, sempre oggi, scattano le nuove regole per la scuola. Ma ecco il calendario completo delle riaperture – e delle regole anti Covid introdotte/rimosse – fino al prossimo 15 giugno 2022.

Durata illimitata green pass per chi ha dose booster o guarigione dopo ciclo vaccinale primario – 7 febbraio 2022

Nuove regole per scuola e quarantene

Fine obbligo mascherina all’aperto – 10 febbraio 2022

Riapertura discoteche

Obbligo green pass rafforzato sul lavoro per gli over 50 – 15 febbraio 2022

Fine stato emergenza, salvo nuove proroghe – 31 marzo 2022

Fine obbligo vaccinale per personale scolastico, forze dell’ordine, dipendenti RSA e personale sanitario – 15 giugno 2022

Riapertura discoteche, le regole

In attesa dell’ufficialità la data per la riapertura delle discoteche è fissata per il prossimo fine settimana, quello prima di San Valentino. Al momento il protocollo indica una capienza del 50% per quelle al chiuso con obbligo di mascherina, e del 75% per quelle all’aperto. In entrambi i casi sarà necessario esibire il super green pass per poter accedervi, ovvero quello ottenibile solo mediante vaccinazione o guarigione dal Covid.

Regole e novità in arrivo per mascherine, green pass, obbligo vaccinale e stato di emergenza

Per ciò che riguarda l’uso delle mascherine all’aperto questa appena iniziata potrebbe essere l’ultima con l’obbligo di indossarle anche all’aperto. Per i luoghi al chiuso non ci sarà alcuna modifica, come quella ad esempio di usarle sui mezzi di trasporto. L’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 scatterà dal 15 febbraio e senza vaccino tale categoria non potrà recarsi al lavoro. Salvo nuove proroghe, infine, lo stato di emergenza cesserà a fine marzo.