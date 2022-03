Carta Nazionale Giovani: ecco come risparmiare sui viaggi

Carta Nazionale Giovani. Ora viaggiare costa meno! Soprattutto se si è giovani e dinamici. Basta una semplice card, che si può utilizzare sia online che offline, per poter fruire di sconti allettanti per voli, navi e mezzi di trasporto locale. Ma non è tutto: eventi culturali, spettacoli, alberghi e ristoranti. L’iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi italiani ed europei tra i 18 ai 35 anni. L’agevolazione in questione si chiama Carta Nazionale Giovani e si inserisce nel rinomato circuito EYCA (European Youth Card Association), dove è possibile trovare agevolazioni su viaggi, intrattenimento, mobilità sostenibile e acquisti.

Carta Nazionale Giovani: un’agevolazione per crescere e sviluppare competenze

L’obiettivo di questo nuovo progetto pensato per le nuove generazioni è molto ambizioso: facilitare la vita dei giovani, e creare nuove occasioni di crescita. Per ora, la strada è appena iniziata con le primissime 50 aziende partner che hanno aderito all’iniziativa. Ma il viaggio continua, certamente ricco di sorprese e nuovi tragitti inaspettati.

Cos’è e come funziona?

La Carta Giovani è stata fortemente voluta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e ora è diventata una realtà. Una card virtuale, attraverso la quale sarà possibile acquistare beni e fruire di servizi e opportunità, beneficiando di agevolazioni e sconti dedicati ai giovani, da parte di aziende pubbliche e private.

Come accedere alla card online?

Ricordiamo che la Carta Giovani Nazionale è accessibile unicamente in formato digitale e mediante l’App IO, gratuita per ogni sistema operativo. Per poterne usufruire, ci sarà bisogno di autenticarsi con l’identità digitale SPID o CIE. Una volta effettuato il login nell’applicazione, si potrà richiedere la Carta dalla sezione Portafoglio o dalla scheda Servizio di Carta Giovani. Sempre nel pannello che si aprirà, sarà possibile visualizzare i partner e le opportunità offerte da ciascuno di essi con le istruzioni per iniziare a sfruttare questa fantastica agevolazione.