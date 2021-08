Choc a Ladispoli: entra in mare e si accascia. 38enne in codice rosso

Ancora un malore nelle acqua del Lazio, ancora una tragedia a Ladispoli. Dopo la morte del papà eroe di Ladispoli e il decesso di un uomo di 39 anni sulle spiagge di Ostia, ad essere colta da un malore, questa volta, è stata una turista, una donna di 38 anni, che non appena entrata in acqua alle 14:00 del pomeriggio di oggi, 14 agosto, si è sentita male, accasciandosi nel mare. A notare lo svenimento è stato il marinaio di salvataggio che tuffandosi in acqua ha trascinato la donna a riva sotto gli occhi sgomenti di moltissimi bagnanti.

La corsa in ospedale

Trasportata di peso a riva, le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Per questo motivo, dallo stabilimento balneare “Il Sogno”, diversi testimoni che hanno assistito alla scena hanno lanciato l’allarme. I soccorsi sono arrivati tempestivamente e grazie all’ausilio delle forze dell’ordine, l’eliambulanza del 118 è potuta atterrare sul lungomare Regina Elenari. La vittima, sotto lo sguardo attonito di moltissimi bagnanti, è stata caricata sull’elicottero e trasportata d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, in codice Rosso. Al momento la prognosi resta riservata.