Coronavirus Lazio, crollo dei contagi, ma sale il costo dei tamponi. D’Amato: ‘Mi appello al Ministro per un prezzo agevolato’

Covid, parla D’Amato: Sono 40.063 i tamponi effettuati oggi nel Lazio: si registrano 6533 nuovi casi positivi (-2.582), i decessi sono lo stesso numero di ieri, 4, e sale di uno i ricoverati (1194). Calano le terapie intensive: sono 72, 4 in meno di ieri. I guariti sono a quota +6850. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,3% e i casi a Roma città sono 3391. “Rivolgo un appello al Ministro Speranza e al Commissario per ripristinare i prezzi agevolati per i tamponi nelle farmacie agli studenti e le fasce deboli”. D’Amato, inoltre, ringrazia Farmindustria e Intersos in quanto hanno accolto l’appello per l’invio di medicinali destinati agli ucraini.

Emergenza Ucraina